Skandaliczna i prowokacyjna wobec Polski decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, miała całą serię następstw. Prezydent Karol Nawrocki cały czas utrzymuje, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej i NATO z UPA i Stepanem Banderą na sztandarach. Co ciekawe, teraz to samo stanowisko prezentuje wicepremier i szef MON Władysłąw Kosiniak-Kamysz, chociaż wcześniej nie wypowiadał się tak jednoznacznie w tej sprawie.
Nie wolno stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie
— powiedział jednoznacznie Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News. Tym samym de facto powtórzył stanowisko, które prezydent Karol Nawrocki zaprezentował publicznie po raz pierwszy jeszcze jako kandydat na prezydenta.
Kosiniak-Kamysz nawiązał przy tym do niedawnych słów Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt Ukrainie nie będzie nakazywał, jakich bohaterów ma czcić. Nawiasem mówiąc Zełenski tylko potwierdził, że prezydenta *Karol Nawrocki8 podjął słuszną decyzję, odbierając mu najwyższe polskie odznaczenie, czyli Order Orła Białego.
To nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem jakiego państwa do Unii Europejskie
— zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Ukraińcy zdają się być przekonani, że i tak Niemcy i Francuzi nas przycisną i się zgodzimy
— zauważył prowadzący rozmowę dziennikarz Polsat News.
No już nie w takich sprawach mieli nas przyciskać, a się nie godziliśmy
— podkreślił szef MON.
A znajdziemy sojuszników w razie czego?
— dopytywał dziennikarz.
Myślę, że tak. Rozmawiałem z Grupą Wyszehradzką. Ja chciałbym, żeby te relacje i wejście Ukrainy do UE układało się pomyślnie, ale państwa takie typu Słowacja, Węgry, czy Czesi, po tych ostatnich zdarzeniach dzisiaj patrzą ze zdziwieniem na Ukrainę
— powiedział wicepremier.
„Von der Leyen i cała jej mafia już to przewidziała”
Na słowa Kosiniaka-Kamysza stanowczo zareagował były premier Leszek Miller.
Von der Leyen i cała jej mafia już to przewidziała. Będą dążyć do wprowadzenia na forum RE głosowania większościowego w miejsce jednomyślnego. Ostatnim bastionem oporu pozostaną parlamenty narodowe, które muszą ratyfikować decyzje rządów
— podkreślił Leszek Miller.
tkwl/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763848-kosiniak-kamysz-przyjal-narracje-prezydenta-ws-ukrainy
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