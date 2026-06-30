Ekspert: Niemcy, Rosja, Ukraina i skolonizowana Polska pośrodku

Prezes Klubu Ronina Józef Orzeł ostrzega, że polski rząd „nie rozumie, w co gra Ukraina”, która zaczyna prowadzić twardą politykę imperialną, traktując Polskę nie jako sojusznika, lecz rywala. W swojej analizie Orzeł kreśli scenariusz, w którym Kijów, budując nowy model państwa i szukając roli gwaranta bezpieczeństwa dla państw bałtyckich i Skandynawii, osłabia znaczenie Międzymorza, a tym samym pozycję negocjacyjną Warszawy wobec Berlina i Brukseli. Wyjaśnił także, jak powstrzymać wspomniany proces.
Józef Orzeł zwrócił uwagę, że „przerażający jest fakt, że polski rząd, polska elita polityczna, analityczna, i - nie daj Boże, także wywiadowcza kompletnie nie rozumie, w co gra Ukraina, dlaczego bezczelnie pokazuje światu, że lekceważy swojego sojusznika – Polskę”.
„Polska dla Ukrainy jest głównie rywalem”
I wytłumaczył:
• Elita ukraińska już wie, że agresja rosyjska nie powiodła się, Ukraina będzie okrojonym, zniszczonym, wyludnionym krajem, ale samodzielnym, niepodległym i suwerennym. Jak to osiągnąć? Elita ukraińska postanowiła zagrać po bandzie, na wielkim ryzyku, ale o ogromną stawkę,
• gwarantem bezpieczeństwa Bałtów, a może i Skandynawii. Pośle tam 5-15 tys. żołnierzy ze swego zaplecza i Rosjanie nie zaatakują. Jeśli Bałtowie będą się bali ukraińskich „okupantów”, dośle się tam korpus żołnierzy niemieckich i holenderskich,
• wtedy niepotrzebny będzie obronny blok Międzymorza i kierownicza rola Polski w nim,
• wtedy Polska, bez siły Międzymorza, nie będzie mogła negocjować z Berlinem i Brukselą transakcji: bezpieczeństwo wschodniej flanki w zamian za zostawienie jej w spokoju, bez ideologicznego przymusu tworzenia jednego państwa z UE, genderyzacji, migracji i klimatyzacji. B&B będą mogły narzucać Polsce i reszcie UE, co będą chciały. Polska (i reszta UE) straci suwerenność,
• Ukraina nie musi wchodzić do UE - po co jej kolonizacyjna polityka B&B. Ukrainie wystarczy wspólny wolny rynek, co już Merz jej obiecał,
• Ukraina okaże się najbardziej innowacyjnym krajem Europy - jej rząd pozwoli innym gałęziom biznesu działać tak, jak zbrojeniowemu - jak pod ustawą Wilczka - bez biurokratycznych regulacji, oddolnemu, prywatnemu, rozproszonemu. Najpierw przemysł dual use, a potem cywilny. Ukraina zbuduje nowy ustrój jak w Chinach: autorytarny w polityce, liberalny w gospodarce (z korupcją, jak zwykle, jako „smarowi” w trybikach biznesu. Wojna pokazała elicie ukraińskiej, że to możliwe.
• to wszystko oznacza, że Polska dla Ukrainy jest głównie rywalem, którego trzeba pozbawić suwerenności. I to nie znaczy, że Ukraina prowadzi politykę niemiecką, Ukraina zaczyna prowadzić politykę imperialną, w swoim interesie. Elita ukraińska to ukraińscy sowieci, tyle, że antyrosyjscy,
• po ustaniu gorącej wojny powstaną dwie osie: Niemcy - Rosja i Niemcy - Ukraina. Jeśli USA wycofają się z Europy, obie osie połączą się w trójkąt współpracy - ze skolonizowaną Polską pośrodku,
• Jak do tego nie dopuścić? Budować suwerenny blok obronny Międzymorza, popierać i wybierać tylko tych polityków, którzy wspólnie zaplanują jego powstanie i działanie. A wyborcy muszą stale, codziennie kontrolować jego realizację.
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X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763835-ekspert-niemcy-rosja-ukraina-i-skolonizowana-polska-posrodku
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