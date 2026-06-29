Szef ZPP krytykował prezydenta ws. orderu. „Myliłem się”

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, który jeszcze niedawno ostro krytykował decyzję Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, dziś przyznaje, że zachowanie ukraińskiego przywódcy może ostatecznie potwierdzić słuszność działań polskiego prezydenta. „To Karol Nawrocki miał rację, a nie jego krytycy (w tym ja)” – wyznał.
19 czerwca prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego w reakcji na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” jednemu z centrów wojskowo-szkoleniowych w swoim kraju. Następnie polskich orderów zrzekła się część ukraińskich polityków, w tym byli prezydenci: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Dzień później, 20 czerwca, prezydent Ukrainy oświadczył, że odesłał Order Orła Białego Prezydentowi RP. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował zaś, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego.
Kilka dni po decyzji ws. odebrania orderu prezydent Zełenski i minister Sybiha poinformowali, że nie wezmą udziału w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji na to wydarzenie stanęła premier Julia Swyrydenko. Wcześniej władze ukraińskie sprowadziły do kraju prochy jednego z działaczy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Andrija Melnyka.
Zełenski eskaluje spór z Polską
Przypomnijmy także, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski w niedzielę, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
„Decyzja prezydenta uruchomiła proces”
Teraz Cezary Kaźmierczak przyznał, że choć uważał ruch prezydenta Nawrockiego za błąd, to wywołał on proces, który może doprowadzić do upamiętnienia ofiar i potępienia sprawców zbrodni.
Narastające szaleństwo Zelenskiego, będące następstwem spięcia UPA/OOB, powoduje, że może się okazać, że to prezydent Karol Nawrocki miał rację, a nie jego krytycy (w tym ja). Zelenskiemu po niewątpliwych sukcesach w Moskwie i na Krymie chyba woda sodowa uderzyła mocno do głowy i może się mocno rozczarować. Bardzo przegrzewa temat. Dalej uważam, że powinniśmy do sprawy zaangażować region CEE i E3 - bo finalnie, to może okazać się skuteczne. Decyzja prezydenta Nawrockiego może być o tyle dobra, że uruchomiła pewien proces, który może zakończyć się realizacją naszych celów: uczczenia ofiar i potępienia zbrodniarzy
— przyznał.
Kaźmierczak: „Prezydent popełnił błąd”
Wcześniej szef ZPP pisał tak:
Dajcie spokój, jesteśmy głupim narodem. Uważam, że prezydent popełnił błąd i sprawę należało rozwiązać inaczej, ale teraz sprzeciwianie się prezydentowi Polski to czysty idiotyzm. Każdy z zewnątrz może nami manipulować, jak chce i jak mu się podoba.
W innym wpisie Cezary Kaźmierczak zastanawiał się, jakimi motywami kierował się prezydent Karol Nawrocki w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Zelenskiemu.
Jeśli uznał, że sprawa Wołynia jest beznadziejna, nie ma żadnych szans na realizację naszych celów i chociaż się odgryzie na prowokację, to w sumie OK. Mam nadzieję tylko, że prezydent Nawrocki nie uznał, że ta decyzja przybliża nas do realizacji naszego celu tj. uznania przez Ukrainę ludobójstwa na Wołyniu i potępienia jej sprawców. Jeśli to drugie to jest bardzo źle
— stwierdził szef ZPP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763749-szef-zpp-krytykowal-prezydenta-ws-orderu-mylilem-sie
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