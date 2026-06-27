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Zmienia się w pogodynka? Kuriozalne nagranie Tuska

  • Polityka
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autor: pixabay.com/X Donald Tusk
autor: pixabay.com/X Donald Tusk

Premier Donald Tusk ma obecnie ogromny problem wizerunkowy, związany z działalnością lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka i istnieniem w Szpitalu Południowym „saloniku VIP” dla polityków KO i ich rodzin. Lider KO stara się odwracać uwagę społeczną od tej sytuacji, a teraz de facto wcielił się nawet w… eksperta IMGW, przestrzegając Polaków przed wychodzeniem na słońce.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały dziś wydały dziś ostrzeżenia przed upałem w całej Polsce, który będzie trwał przed kilka dni. Temperatury w dzień wyniosą nawet do 39 st. C! W tej sytuacji do Polaków zwrócił się… Donald Tusk.

Dzisiejsza poranna dziesiątka okazała się bardzo poważnym wyzwaniem, tak że moja dobra rada dla wszystkich - jeśli nie musicie wychodzić na słońce dzisiaj, szczególnie po południu, to nie wychodźcie i dbajcie przede wszystkim o najmłodszych i najstarszych. Pamiętajcie, w ten weekend słońce nie żartuje

— powiedział na nagraniu zamieszczonym w sieci Tusk.

Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje!

— zaznaczył z kolei premier we wpisie na X.

Fala komentarzy w sieci

Kuriozalny wpis Tuska wywołał lawinę krytycznych komentarzy. wiele osób, zapewne wbrew intencji premiera, nawiązało do afery w Szpitalu Południowym.

Dbajcie o siebie. Żebyście nie trafili czasem na SOR, bo tam wiecie, nasi pracują, hehe, pracują. Rozumiecie?

— napisał Zynon Parciok, użytkownik X.

Racja, uważajmy! Jeśli trafimy do Szpitala Południowego jesteśmy zgubieni! Nikt ani nic nam już nie pomoże!

— zaznaczył Tomasz Wiśniewski, użytkownik X.

Najwyżej trafią na SOR. Jak jesteś z KO to pójdzie sprawnie, a jak nie to do kibla, zgon, ale przynajmniej tomograf będzie

— podkreśliła Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.

Dokładnie, inaczej trafią nie daj Boże do Szpitala Południowego

— napisał Szymon Szewczyk, użytkownik X.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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