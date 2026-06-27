Zmienia się w pogodynka? Kuriozalne nagranie Tuska

Premier Donald Tusk ma obecnie ogromny problem wizerunkowy, związany z działalnością lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka i istnieniem w Szpitalu Południowym „saloniku VIP” dla polityków KO i ich rodzin. Lider KO stara się odwracać uwagę społeczną od tej sytuacji, a teraz de facto wcielił się nawet w… eksperta IMGW, przestrzegając Polaków przed wychodzeniem na słońce.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały dziś wydały dziś ostrzeżenia przed upałem w całej Polsce, który będzie trwał przed kilka dni. Temperatury w dzień wyniosą nawet do 39 st. C! W tej sytuacji do Polaków zwrócił się… Donald Tusk.
Dzisiejsza poranna dziesiątka okazała się bardzo poważnym wyzwaniem, tak że moja dobra rada dla wszystkich - jeśli nie musicie wychodzić na słońce dzisiaj, szczególnie po południu, to nie wychodźcie i dbajcie przede wszystkim o najmłodszych i najstarszych. Pamiętajcie, w ten weekend słońce nie żartuje
— powiedział na nagraniu zamieszczonym w sieci Tusk.
Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje!
— zaznaczył z kolei premier we wpisie na X.
Fala komentarzy w sieci
Kuriozalny wpis Tuska wywołał lawinę krytycznych komentarzy. wiele osób, zapewne wbrew intencji premiera, nawiązało do afery w Szpitalu Południowym.
Dbajcie o siebie. Żebyście nie trafili czasem na SOR, bo tam wiecie, nasi pracują, hehe, pracują. Rozumiecie?
— napisał Zynon Parciok, użytkownik X.
Racja, uważajmy! Jeśli trafimy do Szpitala Południowego jesteśmy zgubieni! Nikt ani nic nam już nie pomoże!
— zaznaczył Tomasz Wiśniewski, użytkownik X.
Najwyżej trafią na SOR. Jak jesteś z KO to pójdzie sprawnie, a jak nie to do kibla, zgon, ale przynajmniej tomograf będzie
— podkreśliła Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.
Dokładnie, inaczej trafią nie daj Boże do Szpitala Południowego
— napisał Szymon Szewczyk, użytkownik X.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763639-zmienia-sie-w-pogodynka-kuriozalne-nagranie-tuska
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