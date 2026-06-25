Podsumowanie w punkt! "Tuskowi ręce trzęsą się ze strachu"

O czym świadczy zachowanie premiera Donalda Tuska w kontekście nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i wywiadu udzielonego przez sygnalistę? „Tusk panikuje, boi się, jest naprawdę bardzo mocno przestraszony” - ocenił były szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News. „To, co robi premier Tusk jest absolutnie obrzydliwe” - dodał.
Lekarz Emil Jędrzejewski, chirurg i sygnalista związany ze Szpitalem Południowym, w wywiadzie dla Kanału Zero mówił m.in., że działania 28-letniego Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR i zarazem radnego KO (dziś nie jest już ani radnym, ani pracownikiem Szpitala Południowego) stwarzały zagrożenie dla pacjentów.
Mec. Jacek Dubois, pełnomocnik byłego koordynatora SOR, zagroził Jędrzejewskiemu procesem karnym. Sygnalista, przesłuchiwany wczoraj przez prokuraturę w charakterze świadka, nie chciał zeznawać bez obecności swojego pełnomocnika. Dla premiera Donalda Tuska świadczy to o „wątpliwej wiarygodności” chirurga. Kilka pytań do rządu i prokuratury miał natomiast na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki, były premier.
„Dlaczego prokuratura zajmuje się zastraszaniem”?
Dlaczego Kacprzyk jest ciągle na wolności? Dlaczego prokuratura zajmuje się zastraszaniem?
— pytał wiceprezes PiS.
W tym wywiadzie dowiedzieliśmy się, że mówimy nie tylko o niezawinionej śmierci, o cierpieniu ludzkim, o zdrowiu, ale mówimy o rzeczach najważniejszych, o rzeczach ostatecznych. Mówimy o tym, że jeden człowiek, który prawdopodobnie zbudował tam „ośmiornicę Platformy Obywatelskiej”, doprowadził do zaniedbań, doprowadził do śmierci prawdopodobnie niewinnych osób
— wskazał.
Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Dawid Kacprzyk „biega sobie pod Warszawą wolny”, dzięki czemu, jego zdaniem, ma czas na mataczenie.
Tusk w panice i „bulteriery”
Były premier negatywnie ocenił też postawę swojego następcy, Donalda Tuska.
Szanowni państwo, to co robi premier Tusk jest absolutnie obrzydliwe. Te podłe i plugawe insynuacje, które mają za zadanie podważyć wiarygodność pana doktora Jędrzejewskiego, to jest ich ostatnia deska ratunku i tonący chwyta się brzytwy
— stwierdził.
Tusk panikuje, boi się, jest naprawdę bardzo mocno przestraszony. Ręce trzęsą mu się ze strachu i nie dziwię się, dlatego że wczoraj nie tylko Warszawa wstrzymała oddech, ale wczoraj cała Polska się zatrzymała
— dodał.
Były szef rządu określił polityków KO: Bartosza Arłukowicza i Romana Giertycha jako „zastraszające bulteriery”. Jego zdaniem, próbują oni wpływać na zeznania potencjalnych świadków.
Ja jestem po to, żeby powiedzieć ludziom: nie bójcie się. Naprawdę, nie obawiajcie się. Mówcie prawdę i pokazujcie patologię tej władzy po to, żeby taka ośmiornica nie mogła nigdy więcej doprowadzić w innych miejscach do utraty zdrowia, do utraty życia
— podkreślił Morawiecki.
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Polsat News/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763459-podsumowanie-w-punkt-tuskowi-rece-trzesa-sie-ze-strachu
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