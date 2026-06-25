Giertych już wydał wyrok ws. Jędrzejewskiego: "To przestępca". Wymowny wpis minister z rządu Tuska

  • Polityka
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Roman Giertych / autor: Fratria
Roman Giertych / autor: Fratria

Od początku wybuchu afery związanej z Dawidem Kacprzykiem i Warszawskim Szpitalem Południowym politycy Koalicji Obywatelskiej i niektórzy dziennikarze, robią co mogą, aby całej sprawie szybko ukręcić łeb. Byliśmy już świadkami m.in. atakowania red. Patryka Słowika, który ujawnił aferę, zwalania winy na Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie mamy do czynienia z procesem dyskredytowania dr. Emila Jędrzejewskiego.

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Prym w rozmywaniu afery wiedzie mec. Roman Giertych, który codziennie udostępnia wpisy na ten temat. W jednym z ostatnich stwierdził, że Jędrzejewski to „przestępca”.

Jeszcze nie wiemy czy doktor Kacprzyk to przestępca zabijający ludzi i bezczeszczący ich zwłoki udawanymi badaniami tomografem. Wiemy jednak już na pewno, że dr Emil Jędrzejczyk to przestępca: albo nie zawiadomił o faktycznie popełnionym przestępstwie i naraził tym samym inne osoby na dalsze działania grupy mordująco-bezczeszczącej, albo zniesławił Kacprzyka fałszywymi oskarżeniami czyli popełnił czyn z art.212 par.2. KK

— napisał poseł KO.

Na wpis Giertycha krótko odpowiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dla niektórych nie ma prawdy. Nie ma prawa. Jest tylko linia partyjna

— napisała minister w odpowiedzi na wpis Giertycha.

kk/X

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Zespół wPolityce.pl

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