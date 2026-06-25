Od początku wybuchu afery związanej z Dawidem Kacprzykiem i Warszawskim Szpitalem Południowym politycy Koalicji Obywatelskiej i niektórzy dziennikarze, robią co mogą, aby całej sprawie szybko ukręcić łeb. Byliśmy już świadkami m.in. atakowania red. Patryka Słowika, który ujawnił aferę, zwalania winy na Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie mamy do czynienia z procesem dyskredytowania dr. Emila Jędrzejewskiego.
Czytaj także
Prym w rozmywaniu afery wiedzie mec. Roman Giertych, który codziennie udostępnia wpisy na ten temat. W jednym z ostatnich stwierdził, że Jędrzejewski to „przestępca”.
Jeszcze nie wiemy czy doktor Kacprzyk to przestępca zabijający ludzi i bezczeszczący ich zwłoki udawanymi badaniami tomografem. Wiemy jednak już na pewno, że dr Emil Jędrzejczyk to przestępca: albo nie zawiadomił o faktycznie popełnionym przestępstwie i naraził tym samym inne osoby na dalsze działania grupy mordująco-bezczeszczącej, albo zniesławił Kacprzyka fałszywymi oskarżeniami czyli popełnił czyn z art.212 par.2. KK
— napisał poseł KO.
Na wpis Giertycha krótko odpowiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dla niektórych nie ma prawdy. Nie ma prawa. Jest tylko linia partyjna
— napisała minister w odpowiedzi na wpis Giertycha.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763451-giertych-juz-wydal-wyrok-ws-jedrzejewskiego-to-przestepca
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.