„Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maja Minkisiewicz) wydał właśnie postanowienie, którym uwzględnił zażalenie Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz Klubu Parlamentarnego PiS na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Radomiu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie - ogólnie rzecz ujmując - nielegalnego odsunięcia prok. Dariusza Barskiego od możliwości pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego” - czytamy we wpisie sędziego Adama Jaworskiego na portalu X. Mec. Bartosz Lewandowski skomentował to bezbłędnie. „Grubo” - napisał.
12 stycznia 2024 roku - doszło do bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury przez ekipę Donalda Tuska. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało wówczas 12 stycznia, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano rzekomo bez podstawy prawnej. Jak twierdziło MS, miało to powodować, że nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od 12 stycznia właśnie nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.
Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana była zgoda ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy! Adam Bodnar i Donald Tusk ignorując prawo, ustanowili sobie własnego neo-Prokuratora Krajowego (najpierw wspomniany Jacek Bilewicz, a później w drodze nieistniejącego w przepisach „konkursu” powołano Dariusza Korneluka, który jest najzwyczajniej w świecie uzurpatorem na tym stanowisku).
Co istotne, we wrześniu 2024 roku Izba Karna Sądu Najwyższego uznała, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne! To całkowicie podważyło narrację kierownictwa MS.
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„Sąd nie zostawił suchej nitki”
Sędzia Adam Jaworski (wiceprezes stowarzyszenia Sędziowie RP) poinformował za pośrednictwem portalu X, że postanowieniem warszawskiego sądu sprawa nie będzie umorzona.
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maja Minkisiewicz) wydał właśnie postanowienie, którym uwzględnił zażalenie Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz Klubu Parlamentarnego PiS na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Radomiu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie - ogólnie rzecz ujmując - nielegalnego odsunięcia prok. Dariusza Barskiego od możliwości pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego. Na posiedzeniu Sądu występowałem jako przedstawiciel społeczny w imieniu Stowarzyszenia Sędziowie RP
— czytamy we wpisie.
Sędzia Jaworski podał argumentację, jaką kierował się SO w Warszawie.
Sąd nie zostawił suchej nitki na zaskarżonym postanowieniu, a także na działaniach Adama Bodnara w styczniu 2024 r. Wskazał m.in., że:
— praworządność nie oznacza upoważnienia do kwestionowania orzeczeń w oparciu o skład sędziowski, który nie odpowiada prokuraturze;
— w państwie prawa nie ma miejsca na kreowanie prawa metodą faktów dokonanych ;
— instrumentalna wykładnia contra legem może stanowić przekroczenie uprawnień.
Sąd nakazał wszczęcie śledztwa i dokonanie pogłębionej oceny zdarzeń ze stycznia 2024 r
— dodał sędzia Jaworski.
To kolejne ważne orzeczenie dotyczące nielegalnego (w świetle orzeczeń SN) faktycznego przejęcia Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara I prok. J. Bilewicza na podstawie „dekretu” Premiera Donalda Tuska. 10 czerwca 2026 r. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym oczyścił ostatecznie prok. Roberta Hernanda z zarzutów dotyczących nagrania rozmowy z Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem pamiętnego dnia 12 stycznia 2024 r
— zakończył wiceprezes stowarzyszenia Sędziowie RP.
„Grubo”
Mec. Bartosz Lewandowski, komentując ten wpis i informacje, napisał bezbłędnie: „Grubo”.
Sąd nakazuje wszczęcie śledztwa i przesłuchanie osób biorących udział w nielegalnym odsunięciu od wykonywania obowiązków przez Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego.
Zaznacza przy tym, że instrumentalna wykładnia prawa może być przestępstwem
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763413-tusk-sie-wscieknie-jest-postanowienie-sadu-ws-prok-barskiego
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