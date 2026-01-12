KPRP po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prok. Dariuszem Barskim: "Jest jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym"

Dziś mijają dokładnie dwa lata od czasu bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury przez ekipę Donalda Tuska. Obecna władza za Prokuratura Krajowego uznaje swojego nominata Dariusza Korneluka. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś z prawdziwym Prokuratorem Krajowym. „Do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą” - podkreślono na profilu KPRP na X po spotkaniu głowy państwa z Dariuszem Barskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki spotkał się z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim, który dokładnie dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji

— podkreślono na profilu Kancelarii Prezydenta po spotkaniu głowy państwa z legalnym Prokuratorem Krajowym.

Do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą. To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone

— zaznaczono.

To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa

— dodano w komunikacie KPRP.

Bezprawne przejęcie prokuratury

12 stycznia 2024 roku Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że rzekomo przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano rzekomo bez podstawy prawnej i w związku z tym nie może być on Prokuratorem Krajowym. Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został wówczas Jacek Bilewicz. Tymczasem zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana była zgoda ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy. Później w drodze „konkursu” rządzący wymienili Bilewicza na Dariusza Korneluka, który obecnie jest neo-Prokuratorem Krajowym. Wobec tego legalnym Prokuratorem Krajowym wciąż pozostaje Dariusz Barski.

