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Mazurek wprost o Zełenskim. "Olał nas ciepłym moczem"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X/Kanał Zero
autor: Fratria/X/Kanał Zero

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie tylko podjął skandaliczną decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, ale jeszcze po odebraniu mu Orderu Orła Białego za to zachowanie zaczął atakować i pouczać polskiego prezydenta na antenie ukraińskiej telewizji. Publicysta Kanału Zero Robert Mazurek jednoznacznie ocenił takie zachowanie ukraińskiego prezydenta.

Zełenski w wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN pokazał, że nie ma u niego żadnej refleksji w temacie nadania jednej z jednostek imienia „Bohaterów UPA” i w całej sprawie uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego.

Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera (Donalda) Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa

— wypalił m.in. na antenie telewizji TSN Zełenski.

On po prostu nas olał”

Postawę ukraińskiego prezydenta w mocny sposób podsumował red. Robert Mazurek.

Zełenski zrobił to, co przewidywałem w jednym ze swoich komentarzy. Po prostu zlekceważył wszystkich. Uznał, że on z Polakami liczyć się nie może. I nie lubię używać tutaj takich sformułowań, ale on po prostu nas olał tak na wprost, po prostu z góry do dołu ciepłym moczem

— powiedział na antenie Kanału Zero Mazurek.

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tkwl/X/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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