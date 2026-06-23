"Zełenski wystawia Tuska na pośmiewisko". Kulisy konferencji

  • Polityka
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Zełenski ośmieszył Tuska / autor: Fratria
Zełenski ośmieszył Tuska / autor: Fratria

Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko” - ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Premier Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosiła, że stanie na czele delegacji, która weźmie w tym tygodniu udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

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Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego

— napisał.

Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko

— zauważył.

Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz

— dodał.

O co chodzi?

Warto przypomnieć, że sprawa konferencji wzbudziła w Polsce ogromne emocje z uwagi na to, że zaproszenia na nią nie otrzymał prezydent Karol Nawrocki.

Stało się to niedługo po tym, jak doszło do mocnego spięcia między polskim prezydentem a prezydentem Ukrainy w sprawie Orderu Orła Białego. Dlatego premier Donald Tusk w oczach dużej części opinii publicznej w ten sposób stanął po stronie ukraińskiego włodarza, zaproszenia na wydarzenie wspólnie wystosowywali bowiem Tusk i Zełenski.

Według doniesień medialnych taka decyzja nie podobała się nawet części polityków koalicji rządzącej.

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as/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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