Donald Tusk postanowił „wyjaśnić” nadużycia ujawnione w służbie zdrowie, w których główną rolę odegrali przedstawiciele jego partii. Znalazł też na to sposób. Wydał polecenie swoim podwładnym, żeby rozliczyli swoich ludzi z Koalicji Obywatelskiej. „Sami siebie będą sprawdzać” - skomentował celnie dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Afera za aferą w KO
Członkami rządu, którzy mają ocenić, ukarać i zapobiec wykorzystywaniu partyjnej pozycji w służbie zdrowia, mają być szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek i Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia, która zamiast myśleć o dymisji, poprowadzi śledztwo w swoim resorcie.
W ostatnich tygodniach media ujawniają kolejne odsłony afer w ochronie zdrowia. Najpierw cała Polska dowiedziała się o niedoświadczonym lekarzu-milionerze w Warszawskim Szpitalu Południowym, jednocześnie polityku KO, potem o tzw. saloniku VIP w tej samej placówce, gdzie koalicyjni politycy wraz z rodzinami mieli korzystać z szybszej ścieżki wizyt i badań.
Ostatnia sprawa dotyczy z kolei poseł Koalicji i szefowej struktur ugrupowania w Żywcu. Według Zero.pl Małgorzata Pępek dzięki swojej partyjnej koleżance miała być szybciej przyjęta na badania w tamtejszym szpitalu.
Reakcja Tuska
Niektórzy nadużywają swojej pozycji społecznej, publicznej, by korzystać z tych luk i omijać kolejki, mówiąc wprost.
— przyznał Donald Tusk podczas posiedzenia rządu.
Premier postanowił zagrać szeryfa, wyznaczając zadania swoim podwładnym.
Tu patrzę na ministra Żurka i panią minister zdrowia, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje, tak aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia
— stwierdził.
„To się nie dzieje…”
Na taką ocenę sytuacji przez szefa gabinetu zareagował Samuel Pereira.
To się nie dzieje…
— nie dowierzał dziennikarz wPolsce24.
Aferę partii Donalda Tuska dot. szpitala VIP dla polityków KO „zbada” wierzchuszka KO. Sami siebie będą sprawdzać. Swoim podwładnym, na odprawie ministrów, przed kamerami osobiście wydał premier
— skomentował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763358-tusk-chce-rozliczyc-afery-ko-wyznaczyl-do-tego-ludzi-z-rzadu
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