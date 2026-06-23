Obnażyli manipulację Tuska. Co naprawdę powiedział Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki wziął wczoraj udział w Poland Future Summit i choć do opinii publicznej przebiła się przede wszystkim jego wypowiedź o ojcostwie i fatalnym stanie demografii Polski, dziś nowe życie zyskała inna, choć niepełna. Premier Donald Tusk wyciął 10-sekundowy fragment, w którym głowa państwa rzekomo chwali kredyt SAFE. Szef rządu opatrzył filmik złośliwym komentarzem. My natomiast przypominamy, co naprawdę powiedział prezydent.
Własnym życiem (niewykluczone, że za sprawą dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, ale szybko podchwycił to premier Donald Tusk) zaczęła żyć wczorajsza wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o długoterminowym unijnym kredycie SAFE. Może nie tyle „wypowiedź”, co jej 10-sekundowy fragment.
Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski. Kredytu z Unii Europejskiej
— mówi prezydent Karol Nawrocki.
10 sekund z dłuższej wypowiedzi
Wspomniany fragment wystąpienia opublikował na portalu X premier Donald Tusk.
Co Pan nie powie…
— skomentował złośliwie.
Jednak bardziej oburzająca od kąśliwego wpisu premiera jest wyrwanie słów z kontekstu i manipulacja, jakiej się dopuścił. Nie był jednak pierwszy.
Umknęła bardzo ważna rzecz, o której mówię w programie „News Michalskiego” w TVN24+ . Karol Nawrocki, który zawetował SAFE wczoraj chwalił się SAFE. „Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej” powiedział w poniedziałek na Poland Future Summit. Jeszcze w marcu prezydent wetując ustawę, mówił o zagrożeniu. „Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne” - mówił w orędziu. Czyli zdaniem prezydenta przemysł zbrojeniowy rozwija się dzięki pożyczce, która zawetował, bo miała uderzać w bezpieczeństwo militarne. Nie ma chyba bardziej spektakularnego przyznania się do porażki w sprawie SAFE, albo totalnej niekonsekwencji. Szokujące, bo chodzi o polskie bezpieczeństwo
— napisał na platformie X Patryk Michalski, który opublikował dokładnie ten sam 10-sekundowy fragment, który zestawił z wypowiedzią prezydenta w orędziu.
Wpis Tuska podał dalej rzecznik rządu Adam Szłapka - również doprawiając go toporną, prostacką manipulacją.
Sukces Polski to się Pan Prezydent próbuje podpiąć. Mógł nie blokować, mógł nie sabotować
— skomentował Szłapka.
Co powiedział prezydent Nawrocki?
A teraz czas na to, co tak naprawdę powiedział prezydent Karol Nawrocki - to znaczy na to, co nastąpiło po ulubionych 10 sekundach Tuska, Szłapki i Michalskiego.
Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski. Kredytu z Unii Europejskiej. Ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc Polski SAFE 0%. To genialny pomysł - szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa. A więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie
— powiedział prezydent w swoim wystąpieniu.
Dłuższy fragment opublikował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Nie ma tu więc ani „chwalenia SAFE”, ani tym bardziej „chwalenia się” przez Karola Nawrockiego tym, co niedawno zawetował. Jest jedynie stwierdzenie faktu, że SAFE to kredyt (a nie prezent od dobrej cioci Unii, jak próbuje to przedstawiać koalicja 13 grudnia) i jedynie pewna część rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Jednocześnie więcej niż o unijnej pozyczce prezydent mówił tu o własnej propozycji - Polski SAFE 0%.
Swoją drogą, to już nie pierwsza sytuacja, gdy redaktor Patryk Michalski po swojemu interpretuje rzeczywistość, a premier Donald Tusk to podchwytuje. W listopadzie tego roku był łaskaw zasugerować, że publicysta Tygodnika „Sieci” Bronisław Wildstein podczas debaty organizowanej przez PiS w ramach cyklu „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0” „usprawiedliwiał” pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę. Premier Donald Tusk grzmiał później na konwencji KO:
Tam publikowano jakieś inne „genialne” tezy o tym jak Rosja musiała zaatakować Ukrainę, bo zgniły zachód do tego doprowadził. To pan Wildstein wymyślił, zdaje się.
W przypadku prezydenta Nawrockiego i SAFE wygląda to trochę jak desperacka próba obrony wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego lansowania się przy F-35, których przyjęcie do służby zawdzięczamy decyzjom poprzedników (krytykowanych przez Kosiniaka-Kamysza, gdy był w opozycji).
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763338-obnazyli-manipulacje-tuska-co-naprawde-powiedzial-nawrocki
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