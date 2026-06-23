To wygląda na koniec odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. „Spółka właśnie odstąpiła od negocjacji z projektantem” - poinformował w mediach społecznościowych były wicepremier prof. Piotr Gliński. Stołeczny ratusz ciągle rzucał kłody pod nogi spółce powołanej w celu odbudowy dawnej siedziby królów polskich w centrum stolicy. „Wyrzucili ludzi, którzy robili to bardzo dobrze i profesjonalnie, według harmonogramów. Zatrudnili pana, który ma doświadczenie z deweloperki u Krauzego, ale był kumplem pana Sienkiewicza” - skomentował sytuację dla portalu wPolityce.pl prof. Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Jeden z niezwykle ważnych projektów dotyczących polskiej kultury i historii, który rozpoczęto za rządów Zjednoczonej Prawicy, legł w gruzach. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej miała być nie tylko symbolem polskiej państwowości, ale także mocnym znakiem sprzeciwu. W grudniu 1944 roku niemiecki okupant zniszczył Pałac Saski po upadku Powstania Warszawskiego. Niemcy systematycznie wysadzili go w powietrze, co stanowiło apogeum zaplanowanej dewastacji stolicy.
Odbudowę pałacu zapowiedział w święto odzyskania przez Polskę niepodległości zapowiedział w 2018 roku prezydent Andrzej Duda. Przez obóz Donalda Tuska plany te nazwane zostały kolejną megalomanią PiS. Powołano spółkę, która bardzo szybko przystąpiła do prac. Niestety zaraz po dojściu do władzy obozu Donalda Tuska prace stanęły w miejscu.
Myśmy wiedzieli, że harmonogramy są nieprzestrzegane. Oni wyrzucili ludzi, którzy robili to bardzo dobrze i profesjonalnie według harmonogramów. Zatrudnili pana, który ma doświadczenie z deweloperki u Krauzego, ale był kumplem pana Sienkiewicza. Rezultat jest taki, że po prawie trzech latach rozmów z pracownią projektową, która wygrała konkurs międzynarodowy, poważną pracownią, która zrealizowała między innymi Muzeum Historii Polski, wiele innych projektów, nie potrafili się z nią dogadać
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl były wicepremier prof. Piotr Gliński, który o całej sytuacji poinformował dziś w mediach społecznościowych.
Pałac Saski nie będzie odbudowany! Przynajmniej za tej władzy! Spółka właśnie odstąpiła od negocjacji z projektantem, który wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu. Oznacza to praktycznie koniec projektu! A wg harmonogramu właśnie miał ruszyć przetarg na wykonawcę a w przyszłym roku budowa!? Będzie NIC
— napisał na X prof. Gliński.
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„Będzie NIC”
Ubiegłoroczne doniesienia portalu wPolityce.pl o tym, że zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego stołeczny ratusz utrudnia odbudowę Pałacu Saskiego się potwierdziły. Ratusz twierdził ciągle, że inwestycja odbudowa Pałacu Saskiego negatywnie może wpłynąć na środowisko Ogrodu Saskiego. Teraz, zamiast szukać wykonawcy projektu, zerwano negocjacje z projektantem, który wygrał konkurs.
Nie sztuka jest nie dogadać się z projektantem, który wygrał konkurs. Widzimy, że w Warszawie ciągle jest ten sam problem, a przykładem jest także Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Też się dogadali z kimś, kto wygrał konkurs i chcieli postawić na swoim. W związku z tym doprowadzili do milionowych strat. To jest dokładnie to samo co z Pałacem Saskim. Przecież spółka działa trzy lata i nie posunęła się do przodu, od czasu kiedy zmieniona została władza
— podkreśla nasz rozmówca. Były szef MKiDN przypomina, że obecna władz bardzo nonszalancko obchodzi się z pieniędzmi nas wszystkich.
To są wszystko nasze publiczne pieniądze, które są topione przez niekompetencje i brak dobrej woli, bo oni nie mają woli, żeby to zbudować. Dlatego doprowadzili do czegoś tak skandalicznego jak to, że zamknęli rozmowy z projektantem bez rezultatu. A teraz będą oczywiście wymyślali nie wiadomo co
— ocenia poseł PiS Ggiński.
Oczywiste jest, że w tej chwili, czyli po trzech latach, jesteśmy już spóźnieni 5 lat. Budowa praktycznie stoi i ta władza Pałacu Saskiego nie odbuduje. To jest już oczywiste
— podsumowuje gorzko były minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763324-szokujace-decyzje-ws-odbudowy-palacu-saskiego-bedzie-nic
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