Co zrobi Donald Tusk ws. decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu? Odpowiedź na to pytanie jest dla polityków Koalicji Obywatelskiej niezwykle trudna, ponieważ zdecydowana większość Polaków decyzję prezydenta RP popiera. Europoseł KO Michał Szczerba wolał zdezerterować przed pytaniami Telewizji wPolsce24 niż udzielić jasnej odpowiedzi. „Z panią już skończyłem. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę” - brzmiała arogancja odpowiedź Szczerby, który do sprawy nie chciał się odnieść, bo… czekał na rozmowę z TVP Info w likwidacji.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, dlatego że nazwał jednostkę armii ukraińskiej imieniem zbrodniarzy z UPA, którzy mordowali niewinnych Polaków.
Wszyscy zastanawiają się, co teraz zrobi Donald Tusk, który powinien kontrasygnować tę decyzję. Po czyjej stanie stronie: prezydenta Polski i niewinnych ofiar rzezi na Wołyniu, czy prezydenta Ukrainy i gloryfikowanych przez niego oprawców?
Reporterka Telewizji wPolsce24 Julia Borkowska chciała o tym porozmawiać z niezwykle aktywnym europosłem Koalicji Obywatelskiej Michałem Szczerbą. Zachowanie polityka można określić jedynie jako dezercja. Szczerba wymawiał się od pytań i oskarżał dziennikarkę.
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Tuż po zakończeniu programu w Radiu Zet, politycy w nim uczestniczący - jak zawsze - udzielali wypowiedzi dziennikarzom różnych stacji, którzy czekali na nich w holu. Większość pytań dotyczyła rzecz jasna odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Reporter Telewizji wPolsce24 Julia Borkowska chciała o to zapytać europosła KO Michała Szczerbę.
Po której stronie stanie rząd? Po stronie oprawców, czy po stronie Polaków? Tylko jedno pytanie niech pan powie
— zapytała dziś europosła KO Michała Szczerbę dziennikarka Julia Borkowska. Polityk jednak był bardzo zajęty swoim telefonem, a później próbował się wymawiać od odpowiedzi.
Czekam na wywiad, jak pani wie
— odparł Szczerba wskazując palcem na zajętą nagrywaniem innego polityka ekipę TVP Info w likwidacji.
Im się jeszcze chwilę zejdzie
— zwróciła uwagę dziennikarka.
Jest pani bardzo niegrzeczna
— zaatakował red. Borkowską Szczerba, próbując odwrócić uwagę od niewygodnego pytania Telewizji wPolsce24.
Dlaczego jestem niegrzeczna? Tylko zapytałam, stwierdziłam, że jeszcze TVP info prowadzi rozmowę z innym politykiem. Tylko chciałam szybko uzyskać od pana odpowiedź na jedno pytanie, żeby pan nam potem nie uciekł
— wyjaśniła sytuację oczywistą, ale jak widać nie dla europosła Szczerby.
Właśnie takim zachowaniem pani pozbawiła się możliwości przeprowadzenia wywiadów, który byłbym w stanie zaakceptować
— odrzekł Szczerba szukając winy nie u siebie, ale u pytającej go dziennikarki.
Co to znaczy, że byłby pan w stanie zaakceptować wywiad z naszą telewizją?
— powiedziała reporterka próbując wyjaśnić dziwaczne zachowanie polityka Koalicji Obywatelskiej.
Po prostu czekam na możliwość udzielenia wywiadu umówionej stacji, a pani w tej chwili podchodzi i przeszkadza mi w możliwości przygotowania się do tej rozmowy
— odparł Szczerba.
Ja tylko podeszłam i zapytałam, czy może pan odpowiedzieć na jedno pytanie
— wyjaśniła sytuację, której jak widać europoseł Szczerba nie bardzo rozumiał.
To co pani potrzebowała, bo więcej pani nic nie otrzyma
— odparł bezczelnie Michał Szczerba.
Przecież tutaj wszyscy rozmawiamy z politykami i to normalne, że podchodzimy do polityków pytamy. Szczególnie, że jeżeli TVP Info prowadzi jeszcze dość długą rozmowę
— powiedziała zaskoczona arogancją polityka Koalicji Obywatelskiej red. Borkowska.
Z panią już skończyłem. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę
— zdezerterował Szczerba.
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763178-jak-zachowa-sie-tusk-ws-zelenskiego-szczerba-dezerteruje
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