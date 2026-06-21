Europoseł Michał Szczerba zachwycał się postawą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Przekonywał także, że Koalicja Obywatelska jest „środowiskiem najwyższych wartościów” (dokładnie tak). A wszystko to, na antenie Radia Zet, mówił zupełnie poważnie.
Michał Szczerba niedawno „błysnął”, określając premiera Donalda Tuska jako „srebro rodowe” Polski. Dziś europoseł Koalicji Obywatelskiej zaliczył podobny występ, kiedy na antenie Radia Zet musiał odnieść się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
KO i jej „najwyższe wartości”
Szczerba zademonstrował swoje oddanie prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, ale przede wszystkim - oddanie swojej partii.
Pan prezydent Trzaskowski wykazuje się podręcznikową determinacją w wyjaśnieniu tej sprawy. Odsunął zarząd, odsunął radę nadzorczą, zarządził kontrolę we wszystkich warszawskich SOR-ach i chciałbym, żeby PiS i inni przedstawiciele opozycji uczyli się skuteczności działania, którą Rafał Trzaskowski zademonstrował w tej sprawie
— przekonywał.
A jeśli chodzi o samą sprawę Szpitala Południowego, saloniku dla VIP i zarobków młodziutkiego lekarza bez specjalizacji?
Jestem absolutnym zwolennikiem po prostu wypalenia gorącym żelazem tego typu nieprawidłowości i chciałbym bardzo, żeby Koalicja Obywatelska w tej sprawie okazała się środowiskiem innym niż PiS
— stwierdził Michał Szczerba.
Bo jesteśmy innym środowiskiem, środowiskiem najwyższych wartości i odcinania ludzi, środowisk, które są czarnymi owcami, które nie powinny się w naszym w naszym środowisku pojawić
— przekonywał. Polityk tak się zapędził w zachwytach nad partią, że zabawnie się przejęzyczył i zamiast „wartości” powiedział „wartościów”.
„Wartościów” może i tak, ale czy „wartości”? Z tym bywa chyba różnie.
Radio Zet/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763165-szczerba-ko-to-srodowisko-najwyzszych-wartosciow
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