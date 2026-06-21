Pawłowicz ostro o Ukraińcach. "Nie wiadomo, czy ten fałszywy 'przyjaciel' nie wbije ci wideł..."

  • Polityka
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Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria
Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria

Otoczenie Wołodymyra Zełenskiego nerwowo reaguje na decyzję polskiego prezydenta o odebraniu Orderu Orła Białego. Jeden po drugim oddają swojej odznaczenia nadane przez polskie władze. Do sporu polsko-ukraińskiego odniosła się też prof. Krystyna Pawłowicz, była poseł PiS i była sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśliła, „wypierana i nieukarana zbrodnia na sąsiadach nie może być fundamentem fałszywej ‘przyjaźni’”.

Ukraińcy oddają polskie ordery

Dwaj bliscy współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i szef ukraińskiego MSZ Anrij Sybiha zrzekli się polskich odznaczeń. Pierwszy z nich zrzekł się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, drugi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Podobną decyzję podjął Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, który poinformował o zwrocie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP.

Dobrze się stało”

Niektórzy komentatorzy na platformie X widzą w tym nawet pozytywne aspekty.

Dobrze się stało, że ruszyła lawina zwracania polskich orderów przez Ukraińców. Przecież myśmy to rozdawali na kilogramy jakimś kompletnie anonimowym typom. Przynajmniej można ich będzie wykreślić z list odznaczonych

— napisał na X Konrad Kołodziejski, dziennikarz tygodnika „Sieci”.

Ponownie wbije widły w plecy”

Nowy etap sporu między Warszawą a Kijowem skomentowała też prof. Krystyna Pawłowicz.

Niech te relacje staną wreszcie w prawdzie! Dopiero na trudnej prawdzie można ew. coś zbudować

— pokreśliła była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Wypierana i nieukarana zbrodnia na sąsiadach nie może być fundamentem fałszywej „przyjaźni”. Nawet w obliczu wspólnego zagrożenia

— zaznaczyła.

Nigdy wtedy nie wiadomo, czy ten fałszywy „przyjaciel” nie wbije ci wideł w plecy ponownie

— spuentowała.

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scx/X

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