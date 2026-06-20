Mentzen twardo o relacjach z Ukrainą. "Koniec z frajerstwem!". Co proponuje?

  • Polityka
  • opublikowano:
Sławomir Mentzen / autor: Fratria
Sławomir Mentzen / autor: Fratria

Sławomir Mentzen ostro skomentował falę zwrotów polskich odznaczeń przez Ukraińców po odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, uznając to za „dobry ruch” i dowód na to, że – jak podkreślił – Polska musi skończyć z polityką jednostronnej hojności.

Po odebraniu orderu Zełenskiemu swoje ordery zwrócili m.in.: Andrij Sybiha, szef ukraińskiego MSZ i Kyryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. W ocenie jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena „bardzo dobrze, że Ukraińcy oddają nasze ordery”.

Szkoda tylko, że wcześniej rozdawaliśmy im je jak cukierki

— podkreślił.

„Koniec z frajerstwem!”

Zaznaczył, że „jak już zwrócą wszystkie ordery, mogą jeszcze zwrócić pieniądze, broń, amunicję i wszystko, co im wcześniej daliśmy”.

Zacznijmy w końcu prowadzić normalną, transakcyjną politykę. Jeśli chcecie coś od nas, to musicie dać nam coś w zamian. Liczenie na czyjąś wdzięczność kończy się właśnie tak, jak skończyło się z Ukrainą. Zamiast wdzięczności dostaliśmy pogardę i wrogość

— wskazał.

Koniec z frajerstwem! Koniec z pomaganiem za darmo i liczeniem na wdzięczność! Przede wszystkim polskie interesy!

— zastrzegł Sławomir Mentzen.

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X/FB/tt

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