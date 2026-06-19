Poważne problemy KO! Tego oczekuje Prokuratura Europejska

Jak wynika z wniosku Prokuratury Europejskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król miał otrzymać niemal 1,5 miliona złotych łapówek. Wspomniana instytucja skierowała wniosek o uchylenie mu immunitetu. To pierwszy taki przypadek w historii.
Prokuratura Europejska to organ Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do niej w 2024 r. jako 23. kraj członkowski UE.
Jak ustalił Onet.pl, w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej ma chodzić o poważne sumy, które miały być przekazane w formie łapówek.
Prokuratura Europejska twierdzi, że Wojciech Król otrzymał prawie 1,5 mln zł łapówek
— informuje portal.
Jest duże ciśnienie z góry, żeby tę sprawę szybko załatwić i przeprowadzić przez Sejm
— mówi Onetowi jeden z polityków obozu Donalda Tuska.
Zatrzymanie Romana M.
W grudniu 2025 roku doszło do zatrzymania przez CBA kilku osób. Wśród nich znajdował się Roman M., który pełnił funkcję dyrektora ds. inwestycji Tramwajów Śląskich.
To on odpowiadał za realizację projektu. I to on miał być mózgiem całego procederu
— pisze Onet.
Tu sprawa dotyka posła Króla.
Według prokuratury w trakcie kampanii parlamentarnej w 2023 r. polityk zaproponował Romanowi M., aby ten „objął funkcję członka zarządu spółki Tramwaje Śląskie lub nawet prezesa zarządu”. Miał zażądać od mężczyzny łapówki za pośrednictwo w załatwieniu posady. Co ważne, M. od 2021 r. pełnił już funkcję dyrektorską w tramwajowej spółce
— czytamy.
Jak przekonuje Onet, z dokumentów Prokuratury Europejskiej ma wynikać, że Roman M. wraz z dwoma innymi mężczyznami mieli przekazał posłowi Królowi 27 tysięcy złotych w gotówce. A do spotkania miało dojść w kawiarni w Katowicach lub w biurze posła w Mysłowicach.
Jak wynika z lektury dokumentu, wspomniany Roman M. brał łapówki od firm, które wykonywały prace w ramach inwestycji tramwajowych. Chodzi o co najmniej 2 mln zł. Śledczy zarzucają mu 17 przestępstw, w tym m.in. łapownictwo wielkich rozmiarów kwalifikowane jako zbrodnia. Grozi mu nawet 20 lat więzienia
— czytamy.
Drugi wątek sprawy
W sprawie jest też drugi wątek, w którym pojawiają się zdecydowanie większe sumy.
Europejscy śledczy twierdzą, że polityk (Wojciech Król) przyjął ponad 1,4 mln zł łapówki (330 tys. euro) w zamian za załatwienie w śląskim urzędzie marszałkowskim (kontrolowanym przez Koalicję Obywatelską) 27 mln zł dotacji ze środków UE na budowę kompleksu biurowego „Stara Huta” na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie
— czytamy.
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Onet/PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763000-powazne-problemy-ko-tego-oczekuje-prokuratura-europejska
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