Dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk ujawnił na platformie X, że do Sejmu RP ze strony Prokuratury Europejskiej trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Tymczasem wedle informacji dziennikarza, Czarzasty wciąż nie wysłał tego wniosku do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Dlaczego?
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie przesłał do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych wniosku Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi Wojciech Król w związku ze śledztwem dot. płatnej protekcji w Tramwajach Śląskich - usłyszeliśmy w komisji. Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do sekretariatu szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca, lecz odesłano nas do sekretariatu posiedzeń Sejmu. Stamtąd z kolei zostaliśmy skierowani do biura obsługi medialnej Sejmu, od którego odpowiedzi należy się spodziewać najwcześniej w przyszłym tygodniu
— poinformował na platformie X Jarosław Jakimczyk.
Czego dotyczy śledztwo?
Dziennikarz przypomniał, że informację o tym, że taki wniosek wysłano do polskiego Sejmu, 5 maja podała sama Prokuratura Europejska. Skutkiem prowadzonego śledztwa może być zablokowanie finansowania dla spółki komunalnej Tramwaje Śląskie
Informację o skierowaniu do Sejmu RP wniosku o uchylenie immunitetu posłowi KO podała do wiadomości publicznej 5 maja br. Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi. Jak wynika z danych ujawnionych przez Prokuraturę Europejską, śledztwo dotyczy modernizacji infrastruktury spółki komunalnej Tramwaje Śląskie, której to inwestycji zapewniono finansowanie z UE w kwocie 1,9 mld zł w latach 2007-2027. Na razie z nieoficjalnych źródeł można usłyszeć, że skutkiem śledztwa może być m.in. zamrożenie finansowania dla górnośląskiego przedsiębiorstwa
— zaznaczył dziennikarz.
