Wniosek Prokuratury Europejskiej ws. uchylenia immunitetu poselskiego, który wpłynął do Sejmu dotyczy posła Wojciecha Króla (KO) - poinformował PAP dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys. Podkreślił, że „sprawa ma charakter precedensowy i wymaga szczegółowej analizy proceduralnej”.
Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała 5 maja, że Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie ujawniono, o którego posła chodzi.
Dziś Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu poinformował PAP, że „5 maja do Sejmu wpłynął wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi, co wymaga zgody Sejmu”.
Sołtys dodał, że obecnie wniosek jest analizowany przez służby prawne marszałka Sejmu; prawnicy badają m.in., czy spełnia on wymogi formalne.
To pierwszy tego rodzaju wniosek skierowany do Sejmu przez Prokuraturę Europejską, dlatego sprawa ma charakter precedensowy i wymaga szczegółowej analizy proceduralnej
— podkreślił dyrektor BOM.
W mediach już wcześniej pojawiły się doniesienia, że może chodzić o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. On sam wczoraj odnosząc się do tych doniesień zapowiedział, że skomentuje je, gdy zapozna się z wnioskiem.
Jeśli wniosek zostanie złożony a ja o tym fakcie poinformowany – zapoznam się z nim i skomentuję
— napisał Król w oświadczeniu.
Dziś Król przekazał PAP, że ws. wniosku o uchylenie mu immunitetu „wie tyle samo, co w mediach”.
Będę komentował jak zostanę o tym fakcie poinformowany. Nie wiem, czego wniosek dotyczy a o fakcie wysłania wniosku dowiedziałem się z smsa od dziennikarzy zanim trafił do Sejmu. Będę komentował sprawę wówczas, gdy zostanę poinformowany, czego wniosek konkretnie dotyczy
— przekazał polityk.
Wojciech Król jest posłem na Sejm RP od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest również wiceprzewodniczącym zarządu regionalnego KO w woj. śląskim.
Śledztwo ws. korupcji z udziałem posła KO
Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dot. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z funduszy UE na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.
W grudniu 2025 r. śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 r. przekazywała poufne informacje dot. zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.
W kwietniu 2026 r. zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.
Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze – działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej – zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln zł w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty.
Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł
— zaznaczyło CBA.
Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak skomentował, że – według jego wiedzy – wśród sześciu nowych zatrzymanych nie ma pracowników spółki.
Zadanie, które nas łączyło z tą sprawą, dot. wyboru inżyniera kontraktu i nie było finansowane ze środków unijnych. Postępowanie to zostało unieważnione. Tramwaje Śląskie występują w tej sprawie jako pokrzywdzony. Wśród zatrzymanych nie ma pracowników spółki
— powiedział Walczak. Potrzymał wcześniejszą deklarację dot. współpracy Tramwajów Śląskich ze służbami.
EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.
Czytaj także
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759735-posel-ko-moze-stracic-immunitet-znamy-nazwisko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.