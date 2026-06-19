"No żesz k...a, wasza polityczna mać". W RMF kpią z ludzi Tuska!

Politycy Koalicji Obywatelskiej przeżywają bardzo trudny okres. Afera związana z salonikiem VIP dla członków tej formacji, którzy mieli poza kolejnością korzystać z pomocy lekarskiej, powoduje kolejne problemy. Sprawa dotarła też do programów rozrywkowych. Na antenie radio RMF dziennikarze wyśmiali działania obozu władzy.
Jak ustalił portal zero.pl, w budynku Warszawskiego Szpitala Południowego istniała sala VIP, w której politycy KO w komfortowych warunkach oczekiwali na bycie przyjętymi przez lekarzy.
W efekcie afery pracę stracił Dawid Kacprzyk, który był główną lekarską twarzą afery.
Reakcja w mediach
Sprawy nie udało się jednak zamieść po dywan. Trafiła nawet do programów rozrywkowych. W tym przypadku do radia RMF.
Salonik VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Stworzono tam nieoficjalnie szybszą i komfortową ścieżkę dla… posiadaczy partyjnych legitymacji. Tych dobrych, tak. Bez czekania, pełen zestaw badań…
— informował słuchaczy Jacek Tomkowicz.
To wywołało reakcję Przemysława Skowrona.
No żesz k…a, wasza polityczna mać. Tak tak powie jakiś nieobeznany troglodyta, bez światowego rozeznania i bez szkoły. A więc człowiek miałki, nieobyty i obły
— ironizował dziennikarz.
Następnie padły słowa o „politykach” jako „ludziach wybitnych”.
Których choroby to rodzaj ran odniesionych w walce o nasze dobro. Zatem oni nie mogą, takie zasłużone jednostki, siedzieć z plebsem, żeby jeszcze coś złapać
— mówił Mariusz Kałamaga.
Jacek Tomkowicz postanowił poruszyć kwestię porównywania polityków do… prostytutek.
Poza tym nie wolno porównywać polityków do pań na „k”, bo to by była obraza… dla najstarszego zawodu świata
— powiedział.
RMF/X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762995-no-zesz-ka-wasza-polityczna-mac-w-rmf-kpia-z-ludzi-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.