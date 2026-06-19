Tusk próbuje gasić pożar ws. szpitala! Jest nowa ustawa

Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub nr. prawa wykonywania zawodu. Poszerza to zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Informacje przekazywane Agencji przez podmioty lecznicze nie będą już anonimizowane.
Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej zagłosowało 253 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 177 parlamentarzystów.
Zgromadzone przez AOTMiT dane mają być wykorzystywane do prac analitycznych. Teraz Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym Agencja nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.
Projekt rządowy
Uchwalona ustawa była projektem rządowym, który Rada Ministrów przyjęła we wtorek. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków była ujawniona przez portal Zero.pl sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł. Medyk był jednocześnie radnym wybranym z list KO. W poniedziałek przestał być członkiem partii.
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PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762988-tusk-probuje-gasic-pozar-ws-szpitala-jest-nowa-ustawa
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