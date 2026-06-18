„Pozostaje kwestia tego, czy jest więcej takich panów Kacprzyków, także w innych miejscach” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Witold Tumanowicz, poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji.
W „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24 Tumanowicz komentował sprawę Szpitala Południowego w Warszawie, saloniku dla VIP i milionowych zarobków młodego lekarza bez specjalizacji.
Osoba bez specjalizacji, 28-latek, który jeszcze dodatkowo jest aktywnym członkiem Platformy Obywatelskiej, który otrzymuje takie intratne stanowisko, to jest skandal. Wiadomo że oczywiście lekarze zarabiają różnie, mają różnego rodzaju zajęcia i co więcej, tutaj płace są też różne. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją ,w której nawet jest możliwość poświadczenia…
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