Jest decyzja sądu ws. referendum w Krakowie!

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił w środę protest przeciwko ważności referendum, które odbyło się 24 maja i dotyczyło odwołania prezydenta Krakowa. Zdaniem sądu wnioskodawca protestu nie wykazał, że materiały publikowane w czasie ciszy wyborczej miały istotny wpływ na wynik referendum.
Wnioskodawcą protestu był Edward E. Nowak, działacz opozycji w PRL. Według niego 23 i 24 maja w Krakowie była łamana cisza referendalna, a agitacje – prowadzone w serwisach społecznościowych przez przeciwników ówczesnego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (KO) - doprowadziły do przekroczenia progu frekwencyjnego podczas referendum. Zdaniem wnioskodawcy ciszę referendalną łamały także tradycyjne media.
Sąd na dzisiejszym posiedzeniu ocenił, że część materiałów dowodowych, przedstawionych w proteście, choć miała charakter agitacyjny, to wnioskodawca jednak nie udowodnił ich wpływu na wynik referendum.
Część dowodów nie miała charakteru agitacyjnego
Sąd uznał również, że część dowodów nie miała charakteru agitacyjnego, a przy części materiałów nie da się ustalić chwili ich publikacji, a niektóre publikacje pojawiły się w internecie jeszcze przed ciszą wyborczą. Sąd przywołał też treści publikowane podczas ciszy referendalnej, które jego zdaniem miały charakter wieloznaczny, nie odwoływały się do referendum, chociaż wnioskodawca ocenił, że są agitacyjne.
Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. Wnioskodawca może złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego na tę decyzję. Edward E. Nowak powiedział dziennikarzom po posiedzeniu, że jeszcze nie wie, czy odwoła się od postanowienia sądu.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762865-jest-decyzja-sadu-ws-referendum-w-krakowie
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