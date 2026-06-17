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Dostaliśmy sygnały o tym, jaki jest stosunek do Polski ze strony trzech największych sąsiadów

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

W ciągu ostatnich kilkunastu dni dostaliśmy sygnały o tym, jaki jest stosunek do naszego kraju ze strony trzech największych sąsiadów. Najpierw pokazała to Ukraina rozwijając kult ludobójcy Bandery. Potem Rosja dokonując mordu politycznego na naszym terytorium. W końcu stosunek do Polski pokazała niemiecka policja maltretując polskich obywateli w Berlinie.

Nie ma dowodu że te wydarzenia są działaniem w porozumieniu. Ale ich zbieżność w czasie świadczy o podobnym bardzo negatywnym stosunku do Polski u trzech naszych sąsiadów.

Polityka Ukrainy, Rosji i Niemiec wobec RP

Wniosek jest jeden. Polityka Ukrainy, Rosji i Niemiec wobec RP uległa świadomemu zaostrzeniu. Nasze państwo musi z tej nowej negatywnej sytuacji wyciągnąć wnioski. Nadszedł czas na nową politykę zagraniczną pozbawioną złudzeń i bardziej asertywną.

Radość polityków Platformy z pobicia polskich obywateli w Niemczech nie jest żadną polityka lecz stanowi wyraz żenujących kompleksów ludzi pozbawionych polskiej tożsamości.

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