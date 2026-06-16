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Niemcy chcą wrobić Bąkiewicza?! Nagrało się, co zrobił policjant w Berlinie

  • Polityka
  • opublikowano:
Niemiecki radiowóz / autor: Fratria/X
Niemiecki radiowóz / autor: Fratria/X

Niemieccy policjanci pobili w Berlinie działaczy Ruchu Obrony Granic, co wywołało powszechne oburzenie w sieci. Powodem ataku stało się jedynie to, że działacze ROG chcieli ustawić drewniany krzyż przy głazie, którym Niemcy upamiętnili polskie ofiary II wojny światowej. W sieci pojawiło się niepokojące nagranie, z którego szereg internautów wywnioskowało, że niemiecki policjant mógł coś podrzucić liderowi Ruchu Robertowi Bąkiewiczowi do kieszeni przed wrzuceniem go do policyjnego samochodu!

Na jednym z nagrań widać, jak policjant podchodzi do prowadzonego przez dwóch innych funkcjonariuszy Roberta Bąkiewicza i nagle zbliża rękę do jego kieszeni, gest wygląda tak, jakby policjant coś podrzucał liderowi Ruchu Obrony Granic do tylnej kieszeni spodni. Tak też sytuację tę zinterpretowało szereg użytkowników X.

Córka Bąkiewicza: Tata ma połamane żebra

Czyżby niemiecka policja już szukała pretekstu, jak uzasadnić to, że w tak brutalny sposób potraktowali Bąkiewicza? Na nagraniach, które trafiły do sieci widać, że w pewnym momencie lidera ROG do ziemi przybijało aż pięciu policjantów. Córka lidera ROG, Blanka Bąkiewicz, przekazała na X, że w wyniku ataku jej tata ma połamane żebra. Bąkiewicz trafił do szpitala.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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