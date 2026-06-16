Niemiecka policja pobiła w Berlinie działaczy Ruchu Obrony Granic, którzy chcięli ustawić krzyż w miejscu, gdzie rok temu Niemcy ustawili głaz, co jest ich formą upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek domaga się teraz natychmiastowej reakcji polskiego rządu na ten skandal.
Nagranie, na którym widać, jak niemieccy policjanci biją, rzucają na ziemię i skuwają kajdankami działaczy ROG, a także zabierają im przyniesiony przez nich krzyż, wywołało powszechne oburzenie w sieci. Kilku działaczy ROG, w tym lider tego Ruchu Robert Bąkiewicz, trafiło do szpitala. Jak relacjonowała na X córka lidera ROG, jej ojciec ma połamane żebra. Do tych wstrząsających wydarzeń na X odniósł się Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.
W Berlinie niemiecka policja brutalnie interweniuje wobec Polaków, którzy chcą uczcić pamięć ofiar niemieckich zbrodni. Państwo odpowiedzialne za II wojnę światową, nie potrafi okazać elementarnego szacunku wobec pamięci swoich ofiar
— ocenił sytuację Czarnek.
Takie działania kompromitują niemieckie władze. Jeśli w stolicy Niemiec przeszkadza się Polakom w oddaniu hołdu pomordowanym rodakom, to mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko niezręcznością urzędniczą
— dodał.
„Ambasador RFN powinien zostać wezwany do MSZ”
Kandydat PiS na premiera oczekuje reakcji rządu Donalda Tuska na tak skandaliczne potraktowanie Polaków przez Niemców.
Oczekuję natychmiastowej reakcji polskiego rządu. Ambasador RFN powinien zostać wezwany do MSZ, a strona niemiecka powinna publicznie przeprosić i wyjaśnić, dlaczego pamięć o polskich ofiarach została potraktowana w taki sposób. Miliony Polaków zostały zamordowane przez Niemcy. Ich pamięć nie podlega negocjacjom
— zaznaczył Czarnek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762809-polacy-pobici-w-berlinie-czarnek-zada-reakcji-rzadu-tuska
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