Członkowie Ruchu Obrony Granic próbowali postawić krzyż w Berlinie w miejscu, gdzie znajduje się głaz upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Uniemożliwiła to jednak niemiecka policja, która… zaatakowała, powaliła na ziemię i zakuła w kajdanki działaczy Ruchu Obrony Granic! Samego Roberta Bąkiewicza spacyfikowało pięciu niemieckich funkcjonariuszy, po czym został on aresztowany. Nagrania z brutalnej akcji niemieckiej policji trafiły do sieci.
Działacze Ruchu Obrony Granic starali się przenieść duży krzyż w miejsce kamienia, który to jest dość żenującym sposobem upamiętnia polskich ofiar II wojny światowej przez Niemców. Jednak niemiecka policja postanowiła nie pozwolić na przeprowadzenie tego happeningu, przy czym użyła bardzo brutalnych metod - doszło do ataku niemieckiej policji na Polaków, wywiązała się de facto bójka z policją, po czym działacze ROG zostali powaleni na ziemię.
Gestapo!
— krzyczęli Polacy atakowani przez niemieckich funkcjonariuszy
Brońcie krzyża!
— zakrzyknął jeden z działaczy ROG.
Całą sytuację uchwyciła kamera Telewizji Republika.
Widzicie Państwo, co tu się wydarzyło, bestialska akcja policji z Niemiec
— mówił reporter tej stacji.
Skręcono mi rękę, kręgosłup mnie boli
— relacjonował w rozmowie z dziennikarzem jeden z zaatakowanych działaczy ROG.
Pięciu policjantów kontra Bąkiewicz
Aż pięciu niemieckich policjantów skuwało w kajdanki powalonego na ziemię Roberta Bąkiewicza!
Ruch Obrony Granic zwrócił się wobec tej bulwersującej sytuacji do ambasadora Niemiec w Polsce, Miguela Bergera.
Panie Ambasadorze! Właśnie pokazaliście całemu światu, że nie było żadnych bezosobowych nazistów – byli i są Niemcy
— zwrócił się do Bergera ROG na platformie X.
ROG podał, że lider Ruchu Robert Bąkiewicz został aresztowany przez Niemców.
Rzońca zbulwersowany
Cała sytuacja bulwersowała europosła PiS Bogdana Rzońcę.
Policja w Berlinie siłowo uniemożliwiła złożenie krzyża pod pomnikiem (kamieniem!) polskich ofiar niemieckiej okupacji!
— podkreślił Bogdan Rzońca na X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762801-niemiecka-policja-zaatakowala-dzialaczy-rog-broncie-krzyza
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