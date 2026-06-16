Sprawa ataku niemieckich policjantów na działaczy Ruchu Obrony Granic w Berlinie tylko z powodu tego, że ci chcieli ustawić drewniany krzyż przy głazie upamiętniającym ofiary II wojny światowej, wywołała powszechne oburzenie w sieci. Okazuje się jednak, że niektórzy posłowie koalicji Donalda Tuska uznali za stosowne w tej sytuacji zaatakować… pobitych Polaków!
Wydawałoby sie, że w sprawie takiej jak pobicie Polaków przez niemieckich policjantów - i to bez jakiegokolwiek uzasadniającego tak brutalne zachowanie powodu - w całej polskiej klasie politycznej zapanuje zgodnosć przynajmniej co do tego, że działania niemieckiej policji były naganne, abstrahując od oceny działań Ruchu Obrony Granic. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Niektórzy politycy koalicji Donalda Tuska wręcz kpią z całej sytuacji i faktu, że grupa Polaków została brutalnie pobita. Kilku z zaatakowanych trafiło do szpitala, w tym Robert Bąkiewicz. Jak przekazała na X jego córka, lider ROG ma połamane żebra.
Żenujące komentarze polityków koalicji Tuska
Bąkiewicz pojechał do Niemiec nie po to, żeby upamiętnić ofiary nazistów, tylko żeby wywołać awanturę i zrobić polityczne widowisko. To nie patriotyzm. To polityczna ustawka pod kamery. Kaczyński kazał - Bąkiewicz zrobił. Żałosne kreatury
— obrażał pobitych Polaków Tomasz Trela, poseł Lewicy.
Bąkiewicz zakuty w kajdanki w Niemczech. Mam prośbę do tamtejszej policji. Czy moglibyście już go nam nie oddawać?
— zaapelowała do Niemców Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka KO.
Panie Bąkiewicz! Oddychaj pan nosem! Nosem! Klatki mają dziurki! Oddychaj pan! Nosem kurde oddychaj!
— kpił na platformie X z obrażeń Bakiewicza Bartosz Arłukowicz, europoseł KO, reagując na publikację portalu wPolityce.pl w tej sprawie.
Bojówki Bakiewicza pojechały do Niemiec żeby robić zadymę. Zostali spacyfikowani przez tamtejszą policję, wsadzeni do radiowozów i odwiezieni do aresztów. Miał być krzyż, a są kraty. Takie są skutki pajacowania
— napisała z kolei Magdalena Filiks, posłanka KO.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762814-politycy-koalicji-tuska-uderzaja-w-pobitych-polakow-kreatury
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