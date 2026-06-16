Według obrońcy red. Leszka Kraskowskiego - mec. Łukasza Pawelskiego - istnieją bardzo poważne przesłanki do uchylenia aresztu dziennikarzowi. Śledczy popełnili niemal kosmiczne błędy w czasie jego zatrzymania i przeszukań domu i samochodu. „Mamy do czynienia z bezwzględną podstawą do uchylenia aresztu” – ujawnia mecenas Pawelski. Radio WNET i niezależna.pl ujawniają kulisy śledzenia, zatrzymania i przeszukań, które odbyły się bez kamer. Policja w Piasecznie nie używała ich w czasie tych czynności.
Okazuje się, że zatrzymanie red. Leszka Kraskowskiego nie było rejestrowane policyjnymi kamerami, których obowiązek używania w tego typu czynnościach mają funkcjonariusze.
Policjanci z Piaseczna nie zarejestrowali akcji, bo komenda… nie miała ani jednej kamery nasobnej. (…)
Jak wyglądała „operacja” zatrzymania red. Kraskowskiego? Jak się dowiedzieliśmy, nieumundurowani policjanci z piaseczyńskiej komendy, m.in. z wydziału kryminalnego, obserwowali go przez dłuższy czas. Funkcjonariusze śledzili go m.in. w jednym z dużych centrów handlowych w Piasecznie i w jego pobliżu. Nie zdecydowali się wówczas na zatrzymanie. Może dlatego, że te obszary są monitorowane? Policjanci poczekali, aż wsiądzie do samochodu. Był następnie śledzony, a zatrzymany dopiero po kilkunastu kilometrach, bliżej domu, w którym mieszka.
Żaden z funkcjonariuszy nie miał kamer
— czytamy na portalu niezależna.pl.
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Była żona, ale…
To jednak nie wszystko, nie zarejestrowano także przeszukania domu dziennikarza, a podczas przeszukań nie tylko nie było nikogo reprezentującego Kraskowskiego, ale była za to obecna jego żona, która jest obecnie w sporze prawnym z nim.
Policja przeprowadziła tę kluczową czynność pod nieobecność podejrzanego oraz jego adwokata. Świadkiem przeszukania była natomiast żona dziennikarza, z którą ten od dłuższego czasu pozostaje w głębokim konflikcie i separacji. Adwokat Kraskowskiego nie kryje oburzenia zaistniałą sytuacją. Wskazuje, że zaangażowanie skonfliktowanej osoby do asystowania przy zabezpieczaniu dowodów to złamanie elementarnych standardów rzetelności
— czytamy w z kolei na portalu Radia WNET.
Informację o obecności będącej w sporze prawnym z Kraskowskim jego żony potwierdził w prokuraturze red. Tomasz Grodecki z niezależna.pl.
Jest jednocześnie bezpośrednio stroną w tym postępowaniu. Czy zależało jej na ochronie materiałów objętych tajemnicą dziennikarską, które mogły znajdować się na terenie nieruchomości lub zdawała sobie z tego sprawę, co może być nią objęte?
— pyta retorycznie red. Grodecki i przypomina, że z komunikatu prokuratury jasno wynika, że kobieta jest źle nastawiona do dziennikarza. W zeznaniach wskazała, że „z uwagi na dotychczasowe zachowanie, obawia się, że może on zrobić krzywdę jej lub innym osobom”.
Leszek Kraskowski oddał policji telefon i podał do niego kod, ale wskazał nośniki, które są objęte tajemnicą dziennikarską
— powiedział mec. Łukasz Pawelski, obrońca dziennikarza śledczego w rozmowie z red. Krzysztofem Skowrońskim.
To może przesądzić o uchyleniu aresztu
Obrońca Kraskowskiego nie ma wątpliwości, że swoim postępowaniem śledczy narazili się na poważne zarzuty dotyczące możliwych manipulacji w czasie przeprowadzania tych czynności. Zwłaszcza jeśli chodzi o zabezpieczanie znalezionych nośników danych.
Obecnie ten błąd proceduralny to doskonały prezent dla obrony
— stwierdził mec. Łukasz Pawelski cytowany przez Radio WNET. Adwokat zwraca uwagę na ekspresowe tempo działań sądu w sytuacji, kiedy sprawa liczy setki tomów akt.
Ja pracowałem nad aktami postępowania cały weekend. Mamy do czynienia z około 350 stronami postępowania. Efektem mojego działania jest zażalenie na 70 stron i aż 26 zarzutów
— wylicza mec. Łukasz Pawelski.
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koal/niezależna.pl/Radio WNET
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762781-kraskowski-wyjdzie-z-aresztu-kosmiczne-uchybienia-sledczych
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