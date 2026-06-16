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Pełnomocnik Trumpa wstrząśnięty ściganiem Ziobro. "To wygląda jak sowiecki komunizm"

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Pełnomocnik prezydenta Trumpa Edward Martin wstrząśnięty ściganiem Ziobro. "To wygląda jak sowiecki komunizm" / autor: Fratria/X
Pełnomocnik prezydenta Trumpa Edward Martin wstrząśnięty ściganiem Ziobro. "To wygląda jak sowiecki komunizm" / autor: Fratria/X

To będzie nie lada orzech do zgryzienia dla Waldemara Żurka i Donalda Tuska. Pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa ds. ułaskawień USA Edward Martin porównał ściganie przez nich Zbigniewa Ziobry do tego, co w Polsce robili Sowieci. „Rzeczy, które robił każdy inny minister sprawiedliwości, teraz nazywają przestępstwem. To wygląda jak sowiecki komunizm. Nie może być takiej walki siłowej z politycznymi wrogami. Chyba że jesteśmy Związkiem Radzieckim” - powiedział na antenie TV Republika. Podkreślił, że Polacy stoją dziś przed bardzo ważnymi wyborami.

Pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa ds. ułaskawień USA Edward Martin nie kryje, że jest wstrząśnięty autorytarnymi i bezprawnymi działaniami Donalda Tuska i Waldemara Żurka. W szczególny sposób porusza go sprawa Zbigniewa Ziobry.

Bardzo dobrze rozumiemy to, co widzimy w Polsce – czy to przypadku ministra Ziobro, czy dziennikarzy. Zdajemy sobie sprawę, że zrobili to Trumpowi, zrobili to jego rodzinie i stanowi to ogromne zagrożenie dla naszego wspólnego życia, dla wolności

— powiedział w wywiadzie jakiego udzielił Telewizji Republika Edward Martin.

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To wygląda jak sowiecki komunizm

Martin podkreśla, że dla Amerykanów Ziobro, który był Prokuratorem Generalnym jest postacią bardzo ważną, ponieważ zajmował bardzo wysokie i prestiżowe stanowisko. Dodaje, że rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro, który przebywa dziś w USA.

Widzimy to i myślimy, że to poważny człowiek, główny prokurator kraju. (…)

Spotkałem się z Ziobro kilka tygodni temu tu w mieście (Waszyngtonie - przyp. red.) Dla Amerykanina minister sprawiedliwości to bardzo ważna funkcja to w pewnym sensie najwyższe stanowisko po prezydencie. Widzieć, jak on jest on atakowany przez media, system sądowy i przez Tuska to się wydaje niemożliwe. Niby niemożliwe, a widzieliśmy, jak Trumpowi robili to samo. (…) Nie lubimy cię, więc cię dopadniemy. I to samo robią Ziobro. Rzeczy, które robił każdy inny minister sprawiedliwości teraz nazywają przestępstwem, aż trudno się to mówi. Sowieci byli na waszej ziemi nie tak dawno temu, a to wygląda jak sowiecki komunizm, powrót globalistów

— powiedział w wywiadzie jakiego udzielił Telwizji Republika.

Dla przedstawiciela administracji prezydenta Donalda Trumpa sytuacja w Polsce jest poważna, a Polacy stoją dziś przed niezwykle ważnym wyborem.

W Polsce jest kluczowy moment. Jedyne co ich powstrzyma to powstrzymanie ich sił, czyli wygranie wyborów, przedstawienie argumentów, sprawienie, by ludzie to zrozumieli. To wielki moment.

Fajne jest to, że w głębi serce każdy Polak czy Amerykanin wie, że prawda nie może tak wyglądać. Nie może być takiej walki siłowej z politycznymi wrogami. To nie może tak być. Chyba, że jesteśmy Związkiem Radzieckim. A więc to ważny moment, by walczyć. To bardzo ważny moment. A Ziobro jest jednym z wielu, ale zajmuje wysoką pozycję. Jeśli mogą to zrobić Ziobro, jeśli mogą to zrobić Trumpowi to na pewno zrobią to tobie i twojemu sąsiadowi. Cóż, zrobią to wam, ale zrobią to też waszym sąsiadom i zwykłym ludziom. Będą próbowali i musicie to powstrzymać

— powiedział pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa ds. ułaskawień USA Edward Martin.

Warto pokazać to Tuskowi

W ocenie byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, zanim Waldemar Żurek i Donald Tusk podejmą kolejne działania chcąc dopaść Ziobrę, powinni posłuchać słów przedstawiciela amerykańskiej administracji.

Pełnomocnik Donalda Trumpa do spraw ułaskawień Ed Martn skrytykował polski rząd za ściganie Zbigniewa Ziobro w wywiadzie dla TV Republika. Warto wysłać to Donaldowi Tuskowi i każdemu, kto atakuje byłego ministra sprawiedliwości. Polski rząd ośmieszył się w oczach administracji amerykańskiej. Otwarcie mówi, że przeciwnicy prezydenta Trumpa robili dokładnie to samo. Tak zachowywali się komuniści

— skomentował słowa pełnomocnika prezydenta Trumpa w serwisie X poseł Michał Wójcik z PiS.

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koal/TVRepublika

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