Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem w trakcie wtorkowej absolutoryjnej sesji rady miasta. Samorządowiec został w ten sposób zaatakowany przez mężczyznę, który nazwał swój czyn „wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jaśkowiaka”.
We wtorek podczas sesji Rady Miasta Poznania ma zostać przegłosowane m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta. Po wystąpieniu samorządowca, w trakcie przedstawiania kolejnych danych statystycznych, do siedzącego Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna, który obrzucił go ciastem. Z powodu ataku sesja została przerwana.
„Wotum nieufności Poznaniaków”
Nagranie z incydentu opublikowało m.in. Radio Poznań.
To jest wotum nieufności Poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje
— wykrzyczał mężczyzna, który zaatakował tortem prezydenta Poznania.
Protestujący został obezwładniony przez strażników miejskich.
Inna z obecnych na sesji osób zarzuciła Jaśkowiakowi, iż ten „terroryzuje najbiedniejszych mieszkańców” m.in. przez podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Protestujący podnosili też kwestię sprzedanego przez poznańską kurię Osiedla Maltańskiego.
Jaśkowiak: „Hołota!”
W wypowiedzi dla mediów, udzielonej tuż po incydencie, Jaśkowiak określił zdarzenie „przekroczeniem pewnych granic”.
Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic
— ocenił.
Jaśkowiak nawazał też protestujących „hołotą” i stwierdził, że „ktoś, kto atakuje urzędnika państwowego to nie mieszkaniec”.
Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 r.
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PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762766-prezydent-poznania-dostal-ciastem-w-twarz-jest-nagranie
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