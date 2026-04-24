Marcelina Zawisza, poseł Razem, złożyła wniosek do CBA o kontrolę operacyjną w poznańskim magistracie. Jak zareagował włodarz stolicy Wielkopolski? „Prezydent Jaśkowiak puka od spodu! Nie podoba mu się moje zgłoszenie jego działalności do CBA, a że jestem kobietą, więc jakie ma pierwsze skojarzenie? STRIPTIZ!” - napisała polityk na portalu X. Zawisza wezwała internautów, aby w komentarzach oznaczali posłanki Koalicji Obywatelskiej i pytali, czy jest to „odpowiedni sposób komunikowania się w ich partii”
Na kolejnym etapie sporu o sprzedane deweloperom wraz z mieszkańcami Osiedle Maltańskie w Poznaniu, z Jacka Jaśkowiaka, prezydenta tego miasta, wyszła piramidalna wręcz hipokryzja. Włodarza Poznania rozwścieczyło zawiadomienie skierowane do CBA przez poseł Razem Marcelinę Zawiszę.
„Striptiz na dachu urzędu”
Za chwilę nie wiem co zrobi, striptiz na Placu Wolności albo jeszcze coś głupszego. Kierują się takimi motywacjami, żeby tylko przyciągnąć uwagę mediów, bo już mają nie wiem trzy procent? Jak będą mieli dwa, to będzie mówię: striptiz na dachu urzędu
— powiedział Jaśkowiak w rozmowie z reporterem Radia Poznań.
Przypomnijmy, że mówimy o tym samym polityku, który w 2020 r. solidaryzował się z uczestnikami protestów tzw. „Strajku Kobiet” i pisał w liście do nich m.in.: „Zachęcam panie do zaangażowania w politykę. (…) Bez czynnego udziału kobiet w polityce do Polski nie wróci normalność”.
Poseł Marcelina Zawisza w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu skomentowała wypowiedź Jaśkowiaka dla Radia Poznań.
Kiedy człowiek myśli, że prezydent Jaśkowiak osiągnął już dno, okazuje się, że ten puka od spodu. Zobaczcie sobie co powiedział na temat mojego zgłoszenia jego działalności do Centralnego Biura Antykorupcyjnego
— mówiła.
Rozumiecie? Zobaczył kobietę, więc pierwsze, co mu się skojarzyło, to striptiz. Znaczy to jest tak żenujące, to jest tak słabe i to jest tak dziaderskie, że nawet nie mam słów, żeby to opisać. Ale mam do was prośbę. Oznaczajcie posłanki Koalicji Obywatelskiej i zapytajcie, czy to jest odpowiedni sposób komunikowania się w ich partii. No cóż, panie posłanki mają przecież na sztandarach prawa kobiet. No to sprawdźmy, czy zareagują
— dodała.
A taki był postępowy i europejski ;)
— ironizowała Zawisza w opisie nagrania.
To nie pierwsza sytuacja, kiedy najbardziej postępowi i europejscy „obrońcy praw kobiet” zachowują się jak „wąsaci wujowie”. Dość wspomnieć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, któremu używanie w każdej wypowiedzi feminatywów i każdorazowe podkreślanie, że zwraca się do „Warszawianek i Warszawiaków”, „studentów i studentek”, „pasażerek i pasażerów” etc. nie przeszkadzało w chwaleniu się w programie innego „postępowego Europejczyka” Jakuba Wojewódzkiego, że w młodości był „dupiarzem”.
X/Radio Poznań/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758734-jaskowiak-skandalicznie-o-zawiszy-za-chwile-zrobi-striptiz
