Fala dewastacji w Poznaniu! Jaśkowiak brutalnie zweryfikowany

Jacek Jaśkowiak niedawno zapewniał, że Poznań jest jednym z najbezpieczniejszych miast. Śmiała teza prezydenta Poznania jest coraz częściej wystawiana na próbę, gdyż dochodzi do kolejnych incydentów. Dziś w nocy nieznany sprawca, przechodząc przez kilka dzielnic niszczył pojazdy.
Poznań zarządzany przez Jacka Jaśkowiaka kipi od medialnych zdarzeń. Ostatnio głośno było o zainteresowaniu CBA, które cały czas prowadzi działania związane z ZDM. Były również pobicia nad Wartą czy stare, niemieckie tramwaje.
Uszkadzał pojazdy
Dziś w nocy doszło do kolejnego zdarzenia, o którym znów się zrobiło głośno. Nieznany sprawca (na terenie kilku dzielnic) uszkadzał pojazdy.
Sprawca idąc ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał doniczki na autach, kamienie czy posypywał piachem dachy
— przekazał podkom. Łukasz Paterski z KMP Poznań w rozmowie z TVP3 Poznań.
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Lokalne media bardzo szybko podchwyciły temat, a w Internecie zaczęło się pojawiać mnóstwo zdjęć uszkodzonych pojazdów. Na jednym z nich wyryto nawet karabin maszynowy.
Jaśkowiak zapewnia o bezpieczeństwie
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak był kilka dni temu gościem na kanale Rzeczpospolitej. W pewnym momencie padło następujące pytanie: „Realne problemy Poznania. Brak miejsc parkingowych, utrudnienia komunikacyjne, obawy o bezpieczeństwo w niektórych rejonach miasta. Jak sobie pan z tymi problemami radzi?”.
Poznań jest dziś chyba jeżeli nie najbezpieczniejszym miastem w Polsce, to jednym z najbardziej bezpiecznych. Monitoring zdaje egzamin, montujemy kolejne kamery
— odparł włodarz.
Kolejne pożary wizerunkowe poznańskiego magistratu wzmagają, na ten moment delikatne, nastroje referendalne. Przykład Krakowa stał się dla KO bardzo niebezpiecznym precedensem, zwłaszcza, że coraz śmielej podnoszona jest kwestia referendalnej fali, jaka ma się przez Polskę przetoczyć.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761771-fala-dewastacji-w-poznaniu-jaskowiak-brutalnie-zweryfikowany
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