11 osób zostało zatrzymanych przez CBA w śledztwie dotyczącym udzielania korzyści majątkowych osobom zatrudnionym w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich – poinformowała wczoraj prokuratura. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. nielegalnie posiadaną broń i amunicję.
Jak poinformowała wczoraj prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej, osoby zatrzymane są przedstawicielami firm deweloperskich i projektowych, którzy wręczali korzyści majątkowe byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (obecnie przebywa w areszcie tymczasowym). Wśród zatrzymanych jest również główny specjalista Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Poznania.
Zabezpieczono m.in. nielegalną broń
W związku z tą sprawą przeszukano 30 lokalizacji m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku czy Zielonej Górze, a funkcjonariusze, oprócz obszernej dokumentacji, środków pieniężnych czy nośników elektronicznych zabezpieczyli środki odurzające, jak również nielegalnie posiadaną broń i amunicję.
Z ustaleń śledczych wynika, że osoby zatrzymane wręczały korzyści majątkowe pracownikom jednostek organizacyjnych urzędu miejskiego w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Jak przekazała Calów-Jaszewska, zatrzymany został również przedsiębiorca wystawiający nierzetelne faktury VAT „w celu ukrycia rzeczywistego charakteru przepływów finansowych związanych z przekazywaniem korzyści majątkowych byłemu urzędnikowi Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu”.
Zarzuty wręczania korzyści majątkowych
Podejrzanych przesłuchano i przedstawiono im zarzuty, a prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze (poręczenia majątkowe na łączną kwotę 350 tys. zł, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz dozór policji).
Zarzuty dotyczą wręczania w latach 2023-2025 naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu korzyści majątkowych o łącznej wartości około 400 tys. zł. Celem było „bezprawne ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji i uzgodnień administracyjnych” – poinformowała prokurator.
Charakter śledztwa jest rozwojowy. Jak wynika z komunikatu, już wcześniej w związku z tą sprawą dziewięciu podejrzanym przedstawiono łącznie 14 zarzutów. Wobec jednej osoby zastosowano tymczasowe aresztowanie.
Wąsik: Tak wygląda miasto zarządzane przez Jaśkowiaka
Sprawę skomentował Maciej Wąsik, europoseł PiS i były wiceszef MSWiA.
CBA w poznańskim ratuszu! 11 osób zatrzymanych. Łapówki, fikcyjne faktury i powiązania urzędników z prywatnymi firmami – tak wygląda miasto zarządzane przez Jacka Jaśkowiaka, jednego z ważniejszych polityków partii Tuska
— napisał na portalu X.
Onet.pl/Joanna Jaszczuk
