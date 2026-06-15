Poseł Wojciech Król został dziś odwołany przez radę regionu Koalicji Obywatelskiej ze stanowiska wiceprzewodniczącego zarządu partii w woj. śląskim. Prokuratura Europejska wniosła o uchylenie mu immunitetu w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.
Członek zarządu KO w woj. śląskim i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował PAP, że decyzję o odwołaniu Wojciecha Króla rada regionu podjęła na wniosek marszałka woj. śląskiego i przewodniczącego partii w regionie Wojciecha Saługi.
Nowym wiceprzewodniczącym KO w woj. śląskim został prezydent Tychów Maciej Gramatyka. W jego miejsce członkiem zarządu został poseł Maciej Tomczykiewicz.
Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek o uchylenie mu immunitetu wystosowała do Sejmu na początku maja.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo zwrócił się do Prokuratury Europejskiej o usunięcie uchybień formalnych. Po tym, jak zostało to zrobione, na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.
Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.
Maciej Gramatyka poinformował PAP, że w poniedziałek nowym skarbnikiem KO w woj. śląskim został Marek Wójcik - wojewoda śląski, były poseł.
Rezygnacja z funkcji skarbnika KO
Do czasu wyjaśnienia sprawy z udzielania się w strukturach partii, a co za tym idzie z funkcji skarbnika KO w woj. śląskim, zrezygnował Marcin M. - były wiceprezydent Chorzowa i były członek zarządu Tramwajów Śląskich, który usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej.
Marcin M. poinformował PAP, że zarzuty, które mu przedstawiono, nie dotyczą korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej, ale nieprawidłowości w finansowaniu samorządowej kampanii wyborczej.
Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów na modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Przewidziane na to wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.
Zatrzymanie czterech podejrzanych osób
Jak poinformowała Prokuratura Europejska, w grudniu 2025 r. zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Jeden z podejrzanych – sprawujący ważną funkcję publiczną – został aresztowany. Od 2021 r. miał przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Łapówki miały być wypłacane za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.
W kwietniu 2026 r. zatrzymano sześć osób, które usłyszały zarzuty korupcyjne. Przeprowadzono przeszukania mieszkań oraz biura poselskiego – zaznaczyła Prokuratura Europejska.
Na początku czerwca Prokuratura Europejska poinformowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk.
Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak wielokrotnie podkreślał, że spółka ma w sprawie status pokrzywdzonego. Zapewniał o współpracy z organami ścigania.
Prokuratura Europejska to niezależny organ Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do niej w 2024 r. jako 23. kraj członkowski UE.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762735-polityk-ko-odwolany-z-funkcji-skarbnik-zrezygnowal
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