Trzaskowski o Warszawie dla wszystkich. "Dla homofobów też?"

Rafał Trzaskowski uczestniczył wczoraj w tzw. paradzie równości w Warszawie. Prezydent stolicy wstawił zdjęcie do mediów społecznościowych z tego „wydarzenia” z dopiskiem: „Warszawa jest dla wszystkich”. Komentatorzy bardzo szybko wytknęli Trzaskowskiemu hipokryzję i zakłamanie…
Ulicami Warszawy przeszli wczoraj uczestnicy tzw. parady równości. Wśród nich był prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, dla którego jest ona już częścią historii miasta.
Jest dokładnie taka sama jak Warszawa, otwarta, tolerancyjna i różnorodna
— krzyczał przez mikrofon. Obecnym był na niej także ambasador Niemiec Miguel Berger. Przed Pałacem Prezydenckim uczestnicy manifestacji domagali się przyznania prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
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Trzaskowski wstawił na portal X zdjęcie z tego wydarzenia, zadeklarował również, że:
Warszawa jest dla wszystkich.
„Chyba że akurat mamy wybory prezydenckie”
Komentatorzy życia politycznego nie zostawili na Trzaskowskim suchej nitki.
Uff, dobrze, że rok temu Polska była „dla wszystkich” tylko przez 2 godziny
— skomentował Janusz Korwin-Mikke.
Tak dla wszystkich, że od Mikołaja Jaoka uciekłeś
— stwierdził Dariusz Matecki.
Pod flagą lobby LGBT promującego adopcję dzieci przez homoseksualistów jest pan równie szczęśliwy jak wtedy, gdy był pan 2-godzinnym prezydentem
— dodał Janusz Kowalski.
Nie dokończył Pan wpisu Panie Trzaskowski. Warszawa jest dla wszystkich oprócz: osób popierających PiS, Konfederację, konserwatystów, kierowców samochodów, katolików, dziennikarzy i widzów TV Republika i wPolsce24, uczestników Marszu Niepodległości
— wskazał Stanisław Karczewski.
Dla homofobów też?
— dopytał Adam Gwiazda.
Chyba że akurat mamy wybory prezydenckie, to wtedy nie
— stwierdził John Bingham.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762628-trzaskowski-o-warszawie-dla-wszystkich-dla-homofobow-tez
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