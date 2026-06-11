Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności posła Konfederacji Sławomira Mentzena w kuriozalnej i błahej sprawie - chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. W tej kwestii polityka opozycji broniłli nie tylko posłowie PiS, ale też miedzy innymi… Partii Razem. Wywołało to wściekłość ze strony polityków Nowej Lewicy.
Tomasz Trela i Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy postanowili zaatakować Partię Razem za to, że jej posłowie wykazali się rozsądkiem i głosowali przeciw uchyleniu immunitetu posła Sławomira Mentzena w kompletnie nieistotnej i kuriozalnej sprawie - chodzi o odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości.
Dzisiaj Partia Razem obroniła lidera Konfederacji przed odpowiedzialnością za wykroczenie. Niedaleko upadł Zandberg od Mentzena. Wstyd i żenada
— napisał Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.
Najpierw obronili Ziobrę, teraz Mentzena. Partia Razem to najlepszy przykład działania teorii podkowy w praktyce. Niewiele was różni od skrajnej prawicy. Miłej zabawy w tej piaskownicy, wstyd i hańba!
— uderzał w Partię Razem Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowej Lewicy.
Skąd takie głosowanie Razem? Konieczny tłumaczy
Z kolei Maciej Konieczny z Partii Razem na platformie X tłumaczył, jego formacja nie przyłączyła się do posłów, którzy chcieli ścigać Mentzena.
Paradoks tego głosowania: najbardziej rozczarowany jego wynikiem był Sławomir Mentzen, a najbardziej ucieszony poseł Trela. Ściganie lidera Konfederacji za kompletną pierdołę to prezent, na który nie zasłużył
— zaznaczył Maciej Konieczny, poseł Razem.
Sejm przeciw uchyleniu immunitetu Mentzena
Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie zgodził się na uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności posła Konfederacji Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek w tej sprawie skierował do Sejmu Komendant Główny Policji.
W czwartkowym głosowaniu wzięło udział 439 posłów; za uchyleniem immunitetu Mentzenowi było 227 posłów, 210 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. W związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości głosów wynoszącej 231, Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności.
Mentzen przed głosowaniem podkreślał, że w przeszłości „wielokrotnie” odpalał race i zamieszczał fotografie w internecie, ale „nigdy nikt z tym nie miał problemu”. Tym razem - dodał - stał jednak na tle baneru „Polska dziś się upomina, zwrócić Tuska do Berlina”. - I w tym jest cały problem. Chcecie ukarać posła opozycji za wyrażanie swojej opinii na temat rządu. Czasy się zmieniły, Tusk się nie zmienił - podkreślił Mentzen. Dodał, że może zapłacić mandat w wysokości 500 zł, ale chodzi tu o zasadę, że „nie można karać opozycji za krytykę rządu”.
Wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Sławomira Mentzena do odpowiedzialności za wykroczenie został przesłany do Sejmu 20 marca przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, na wniosek stołecznej policji. Pod koniec maja Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji.
Zgodnie z treścią wniosku poseł Sławomir Mentzen miał posiadać przy sobie, a następnie użyć wyrobu pirotechnicznego, w postaci racy świetlnej, pomimo obowiązującego w tym dniu zakazu wprowadzonego rozporządzeniem porządkowym wojewody mazowieckiego. Wnioskodawca wskazał, że zdarzenie zostało udokumentowane materiałem filmowym i fotograficznym
— mówiła w środę w Sejmie Ewa Szymanowska (Centrum), przedstawiając sprawozdanie komisji.
Jak dodała, komisja rozpatrzyła przedłożony wniosek oraz przeprowadziła dyskusję nad sprawą.
Z przykrością stwierdzam, że posła Sławomira Mentzena na tym posiedzeniu nie było. W toku dyskusji zwrócono uwagę, że osoby sprawujące mandat posła powinny dawać przykład przestrzegania obowiązującego prawa i ponosić odpowiedzialność na takich samych zasadach, jak inni obywatele
— podkreśliła Szymanowska.
Przeciwko odebraniu immunitetu Mentzenowi zagłosowało koło Partii Razem, liczące czterech posłów – dokładnie tylu, ilu zabrakło do przegłosowania wniosku.
Szefowa koła poselskiego Razem Marcelina Zawisza, pytana przez PAP o powód takiej decyzji, oceniła, że zarzuty kierowane przeciwko niemu są „niepoważne”.
Uważamy, że immunitet powinien być uchylany w naprawdę rażących przypadkach. Gdyby poseł Mentzen kogoś pobił, okradł albo stwarzał zagrożenie przekraczając prędkość, to nie byłoby w ogóle dyskusji
— dodała.
Mówimy tutaj o głosowaniu w sprawie racy. To nie wygląda dobrze z perspektywy rządu, jeżeli koalicja będzie zajmować się ściganiem posłów opozycji za takie niepoważne sprawy. Jedyną osobą, która mogłaby się w tej sytuacji cieszyć byłby Sławomir Mentzen, bo mógłby powiedzieć, że jest prześladowany przez rząd
— stwierdziła posłanka Razem.
Mentzen, odnosząc się do wniosku, powiedział w środę w Sejmie, że „race na Marszu Niepodległości są tradycją tego wydarzenia”, podobnie jak podczas rocznicy powstania warszawskiego czy meczów piłkarskich. Jak ocenił, „race na tego typu wydarzeniach są zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym”. Skrytykował też obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi użycie racy na wydarzeniu masowym jest traktowane „tak samo jak wniesienie tam broni albo materiałów wybuchowych” i grożą za to kary pozbawienia wolności.
Odpalając racę, nie zrobiłem nikomu krzywdy, nie stworzyłem dla nikogo żadnego zagrożenia, nic się nie wydarzyło. (…) Z tego powodu składamy projekt ustawy mającej legalizować użycie rac na tego rodzaju wydarzeniach i to jest właśnie powód, dla którego nie zrzekłem się immunitetu. Nie zrzekłem się dlatego, żeby nagłośnić problem absurdalnego karania za używanie rac na imprezach masowych
— powiedział poseł.
W trakcie Marszu Niepodległości 11 listopada 2025 r. policja zatrzymała 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to były osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami. Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.
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tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762417-wsciekly-atak-poslow-lewicy-na-razem-poszlo-o-mentzena
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