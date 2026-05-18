Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mentzena. "Nie dziwię się, że Ziobro wam uciekł"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mentzena. / autor: Fratria
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mentzena. / autor: Fratria

Sejm zajmie się sprawą uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena ws. nielegalnego odpalenia przez niego racy 11 listopada 2025 roku. „Oczywiście nie zamierzam się zrzekać immunitetu. Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu” - przekazał Mentzen w serwisie X.

Sławomir Mentzen wziął udział w ubiegłorocznym Marszu Niepodległości. Podczas tego wydarzenia odpalił racę, chociaż było to zakazane przez władze. Teraz mogą spotkać go za to poważne nieprzyjemności, o czym w mediach społecznościowych poinformował sam polityk.

W końcu się doczekałem. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mi immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości

— wskazał.

Czytaj także

Immunitet

Jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że nie zamierza dobrowolnie rezygnować ze swojej immunitetowej obrony.

Oczywiście nie zamierzam się zrzekać immunitetu. Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu

— podkreślił.

Jeżeli immunitet ma jakikolwiek sens, to nie po to, żeby chronić wałkarzy, aferzystów i piratów drogowych. A właśnie po to, żeby ochraniać opozycje podczas działalności politycznej, takiej jak odpalenie racy na tle tego transparentu

— wskazał.

Surowa ocena

Polityk negatywnie ocenił także stan państwa pod rządami koalicji 13 grudnia.

Zobaczcie też jak powoli i dziadowsko działa nasze państwo. Racę odpaliłem 11 listopada 2025 r. Komendant Główny Policji wysłał w tej sprawie pismo do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka dopiero 20 marca 2026. Żurkowi zajęło ponad miesiąc przekazanie pisma do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wysłał je 23 kwietnia, a Czarzasty przekazał je mi 12 maja. Dzisiaj je otrzymałem

— przekazał Mentzen.

Niesamowicie wolno idzie naszej biurokracji przekładanie papierków z kupki na kupkę

— zauważył.

Jak wam tyle czasu zajmuje przekazanie korespondencji, to ja się nie dziwię, że Ziobro wam uciekł do USA. Ruszacie się jak muchy w smole i dziwicie się jeszcze, że rozliczenia wam nie idą. Jeżeli w tak prostej sprawie potrzebujecie 7 miesięcy na skierowanie do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu, to poważnych spraw w dwie kadencje nie zdążycie zamknąć

— napisał.

Adrian Siwek/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych