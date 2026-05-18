Sejm zajmie się sprawą uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena ws. nielegalnego odpalenia przez niego racy 11 listopada 2025 roku. „Oczywiście nie zamierzam się zrzekać immunitetu. Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu” - przekazał Mentzen w serwisie X.
Sławomir Mentzen wziął udział w ubiegłorocznym Marszu Niepodległości. Podczas tego wydarzenia odpalił racę, chociaż było to zakazane przez władze. Teraz mogą spotkać go za to poważne nieprzyjemności, o czym w mediach społecznościowych poinformował sam polityk.
W końcu się doczekałem. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mi immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości
— wskazał.
Czytaj także
Immunitet
Jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że nie zamierza dobrowolnie rezygnować ze swojej immunitetowej obrony.
Oczywiście nie zamierzam się zrzekać immunitetu. Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu
— podkreślił.
Jeżeli immunitet ma jakikolwiek sens, to nie po to, żeby chronić wałkarzy, aferzystów i piratów drogowych. A właśnie po to, żeby ochraniać opozycje podczas działalności politycznej, takiej jak odpalenie racy na tle tego transparentu
— wskazał.
Surowa ocena
Polityk negatywnie ocenił także stan państwa pod rządami koalicji 13 grudnia.
Zobaczcie też jak powoli i dziadowsko działa nasze państwo. Racę odpaliłem 11 listopada 2025 r. Komendant Główny Policji wysłał w tej sprawie pismo do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka dopiero 20 marca 2026. Żurkowi zajęło ponad miesiąc przekazanie pisma do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wysłał je 23 kwietnia, a Czarzasty przekazał je mi 12 maja. Dzisiaj je otrzymałem
— przekazał Mentzen.
Niesamowicie wolno idzie naszej biurokracji przekładanie papierków z kupki na kupkę
— zauważył.
Jak wam tyle czasu zajmuje przekazanie korespondencji, to ja się nie dziwię, że Ziobro wam uciekł do USA. Ruszacie się jak muchy w smole i dziwicie się jeszcze, że rozliczenia wam nie idą. Jeżeli w tak prostej sprawie potrzebujecie 7 miesięcy na skierowanie do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu, to poważnych spraw w dwie kadencje nie zdążycie zamknąć
— napisał.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760592-jest-wniosek-o-uchylenie-immunitetu-mentzena-o-co-chodzi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.