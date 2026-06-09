Leszek Miller udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, w którym padły bardzo zdecydowane słowa. Były premier RP mówił o działaniach władz ukraińskich w stosunku do Polski. Ogłosił też swoją decyzję ws. kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Zapowiedział, że nigdy nie poda już ręki obecnemu marszałkowi Sejmu.
W rozmowie na kanale YouTube Bogdana Rymanowskiego, Leszek Miller odniósł się do kwestii ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
To, że pan prezydent Nawrocki zawahał się – bo tak odczytuję jego dzisiejsze decyzje – zawahał się przed podjęciem decyzji, to oznacza, że piłka, która była po stronie Kijowa, została z powrotem przerzucona do Warszawy. I to jest bardzo zła sytuacja Warszawy. Jeżeli prezydent zapowiada, że zamierza pozbawić pana Zełenskiego Orderu Orła Białego, to nie może 48 godzin później – czy trochę już nawet jeszcze dłużej – powiedzieć, że się rozmyślił. Bo to będzie kompromitacja już nie samego prezydenta, ale to będzie kolejny sygnał do Kijowa, że z Polakami można zrobić wszystko. Można nimi pogardzać, można z nich lżyć, można ich obchodzić naokoło, oni i tak nic nie zrobią
– powiedział Leszek Miller.
Następnie w rozmowie padły mocne słowa o stosunku władz Ukrainy do Polski.
I będzie tak potraktowany. Będzie tak potraktowany, że Polacy, jak zwykle, się boją rzucić rękawicę Kijowowi, że nie wyobrażają sobie, żeby uwarunkować jakąkolwiek pomoc od spełnienia polskich postulatów. I będzie tak, jak do tej pory. A ja uważam, że była dobra okazja, żeby powiedzieć Ukraińcom wyraźnie: tranzyt tak, ale z opłatami; przyszła odbudowa Ukrainy z polskimi firmami; Unia z zabezpieczeniami interesów polskich rolników i polskich przedsiębiorców; NATO z realnym wzmocnieniem Polski i ekshumacja bez łaski – tylko natychmiast, bez żadnych warunków; pamięć bez żadnego knebla. Jak ktoś jest zbrodniarzem, to będzie nazywany zbrodniarzem. I Polska nie jest darmowym zapleczem wojny i darmową stacją przeładunkową. Nie jest tanią dzi..ą
– stwierdził były lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Stosunek do Czarzastego
24 lutego Włodzimierz Czarzasty zakończył swoje wystąpienie w ukraińskim parlamencie słowami „sława Ukrainie”. Do tej sprawy wrócił Leszek Miller zapowiadając, że nigdy nie poda już ręki swojemu byłemu politycznemu koledze.
To jest po prostu zachowanie haniebne. Pan Czarzasty zachował się haniebnie. Nigdy w życiu nie podam mu ręki
– powiedział.
To jest okrzyk przypisany do pozdrowienia banderowskiego i tyle. Nikt przed nim tego nie zrobił. Czarzasty po posunął się tak daleko, jak nikt przed nim
– dodał.
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X/YT/Bogdan Rymanowski Live/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762212-miller-punktuje-stosunki-z-ukraina-polska-nie-jest-tania-dzia
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