„W ten sposób Czarzasty uznał, że bardziej mu zależy na poklasku Ukraińców, niż na pamięci pomordowanych Polaków” - powiedział Leszek Miller w rozmowie z Kanałem Zero, odnosząc się do Włodzimierza Czarzastego, który swoje wystąpienie w ukraińskim parlamencie zakończył okrzykiem: „Sława Ukrainie”.
Leszek Miller był gościem rozmowy politycznej w Kanale Zero. Były premier odniósł się do zachowania Włodzimierza Czarzastego, który będąc w parlamencie Ukrainy zakończył swoje wystąpienie okrzykiem: „Sława Ukrainie”.
Marszałek Czarzasty przemawiając w Radzie Najwyższej wzniósł banderowski okrzyk: „Sława Ukrainie”. To jest coś przerażającego. To jest okrzyk, który słyszało tysiące Polaków, jako ostatni dźwięk mowy ludzkiej, nad dołami śmierci
— powiedział Miller.
„Ohyda i jeden wielki skandal”
Posługiwanie się tym symbolem mordów banderowskich, przez Polaka na Ukrainie, drugą osobę w państwie, to jest jedna wielka ohyda i jeden wielki skandal. Dziwię się, że do tej pory w Polsce przebiega to w miarę spokojnie. W ten sposób Czarzasty uznał, że bardziej mu zależy na poklasku Ukraińców, niż na pamięci pomordowanych Polaków
— dodał były premier.
Czarzasty zapewnia Ukrainę ws. UE
Podczas wizyty na Ukrainie Czarzasty zapewnił również Kijów, że Polska dołoży wszelkich starań, żeby nasi wschodni sąsiedzi jak najszybciej znaleźli się w szeregach państw Unii Europejskiej.
Wielu prominentnych polityków słusznie zauważyło, że Czarzasty nie jest upoważniony, żeby składać w imieniu Polski podobne deklaracje.
