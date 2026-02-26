Wideo

"Ohyda i jeden wielki skandal". Leszek Miller zdegustowany okrzykiem Włodzimierza Czarzastego: "Symbol mordów banderowskich"

Na zdjęciu Leszek Miller i Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Albert Zawada/Fratria
Na zdjęciu Leszek Miller i Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Albert Zawada/Fratria

W ten sposób Czarzasty uznał, że bardziej mu zależy na poklasku Ukraińców, niż na pamięci pomordowanych Polaków” - powiedział Leszek Miller w rozmowie z Kanałem Zero, odnosząc się do Włodzimierza Czarzastego, który swoje wystąpienie w ukraińskim parlamencie zakończył okrzykiem: „Sława Ukrainie”.

Leszek Miller był gościem rozmowy politycznej w Kanale Zero. Były premier odniósł się do zachowania Włodzimierza Czarzastego, który będąc w parlamencie Ukrainy zakończył swoje wystąpienie okrzykiem: „Sława Ukrainie”.

Marszałek Czarzasty przemawiając w Radzie Najwyższej wzniósł banderowski okrzyk: „Sława Ukrainie”. To jest coś przerażającego. To jest okrzyk, który słyszało tysiące Polaków, jako ostatni dźwięk mowy ludzkiej, nad dołami śmierci

— powiedział Miller.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co za megaloman! Czarzasty „w imieniu całej demokratycznej Europy” obiecał Ukraińcom, że będą w UE. Miller krótko: „Ma chłop rozmach!”

Ohyda i jeden wielki skandal”

Posługiwanie się tym symbolem mordów banderowskich, przez Polaka na Ukrainie, drugą osobę w państwie, to jest jedna wielka ohyda i jeden wielki skandal. Dziwię się, że do tej pory w Polsce przebiega to w miarę spokojnie. W ten sposób Czarzasty uznał, że bardziej mu zależy na poklasku Ukraińców, niż na pamięci pomordowanych Polaków

— dodał były premier.

Czarzasty zapewnia Ukrainę ws. UE

Podczas wizyty na Ukrainie Czarzasty zapewnił również Kijów, że Polska dołoży wszelkich starań, żeby nasi wschodni sąsiedzi jak najszybciej znaleźli się w szeregach państw Unii Europejskiej.

Wielu prominentnych polityków słusznie zauważyło, że Czarzasty nie jest upoważniony, żeby składać w imieniu Polski podobne deklaracje.

