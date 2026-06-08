Wicepremier i minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii David Lammy ujawnił w mediach, że rozmawiał z wiceprezydentem USA J.D. Vancem na temat morderstwa Henry’ego Nowaka. Czarnoskóremu lordowi nie podobała się krytyka Vanca, który stwierdził, że tak właśnie umiera cywilizacja Zachodu. „Powiedziałem mu, że się myli. To nie ma nic wspólnego z masową migracją” - stwierdził w udzielonym wywiadzie Lammy. „Wicepremier lewicowego rządu angielskiego i syn imigrantów z Gujany tłumaczy Brytyjczykom” - skwitował słowa brytyjskiego wicepremiera wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Kilka dni temu wiceprezydent USA J. D. Vance opublikował mocny wpis na temat śmierci studenta Henry’ego Nowaka, 18-latka o polskich korzeniach. Zamordował go Vickrum Digwa, członek społeczności sikhijskiej. Przybyła na miejsce brytyjska policja zamiast udzielić pomocy dźgniętej kilkukrotnie nożem ofierze, skuła Henry’ego, który nie mógł już oddychać. Wszystko dlatego, że sprawca oskarżał 18-latka o wygłaszanie rasistowskich okrzyków. Do zabójstwa doszło w grudniu minionego roku.
Henry Nowak umarł w ten sam sposób, w jaki umiera cywilizacja: porzucony, skuty przez władze, które mu nie ufały ani o niego nie dbały, i oskarżony o zbrodnie nienawiści, których nie popełnił. Jego morderstwo jest równie tragiczne, co budzące wściekłość. Powinien wciąż żyć dzisiaj, i żyłby, gdyby ostatnie kilka pokoleń europejskich elit stanęło twardo przeciwko polityce samonienawiści i masowej inwazji migrantów, z których wielu gardzi Zachodem i ludźmi, którzy go kochają. (…)
Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie administracja Trumpa udowodniła światu, jest to, że zatrzymanie fali masowej migracji i obrona suwerenności narodowej to kwestia politycznej woli i przywództwa. Wszystko inne to wymówka.
— napisał na X wiceprezydent USA J. D. Vance.
Ponadto na profilu X amerykańskiego Departamentu Stanu pojawiło się oskarżenie, że w Wielkiej Brytanii obowiązują podwójne standardy sprawiedliwości oraz „ideologiczne uwarunkowanie”, które wskazują na „cywilizacyjny schyłek”.
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Na płynącą z USA krytykę zareagował brytyjski rząd, który uznał ją za ingerencję w demokrację i tworzenie podziałów „na naszych ulicach”. Komunikat Downing Street oczywiście nie wymieniał ani wiceprezydenta Vancea ani Departamentu Stanu USA.
Teraz jednak okazuje się, że wicepremier Wielkiej Brytanii David Lammy miał na ten temat rozmawiać z J.D. Vancem, co ujawnił w programie „Sunday with Laura Kuenssberg”. Lammy jest zastępcą premiera Keira Starmera i drugą najważniejszą osobą w brytyjskim rządzie. Jest również pierwszą czarnoskórą osobą w historii kraju, która objęła to stanowisko.
Rozmawiałem z J.D. Vancem. Rozmawiałem z nim wczoraj i powiedziałem mu, że się myli. To nie ma nic wspólnego z masową migracją.
Po pierwsze, powiedzmy sobie jasno, że oczywiście od początku lat dwutysięcznych i po Brexicie migracja spadła, ale liczba morderstw — morderstw w naszym kraju — właściwie też spadła.
A po drugie, młody człowiek, który popełnił to przestępstwo, był Brytyjczykiem, urodzonym i wychowanym w tym kraju. Nie ma to nic wspólnego z masową migracją
— powiedział wicepremier Wielkiej Brytanii David Lammy.
Więc co mu pan powiedział?
— zapytała dziennikarka.
Powiedziałem mu, że się myli. Cóż, odbyliśmy ugodową rozmowę, ale się nie zgodziliśmy. Już wcześniej nie zgadzaliśmy się co do jego spojrzenia na cywilizację zachodnią. Nie podzielam tej perspektywy, a właściwie cywilizacja zachodnia zawsze była otwarta na świat — czy to był świat bizantyjski, świat Lewantu, czy Jedwabny Szlak — to wszystko zawsze wpływało na cywilizację zachodnią. Więc nie zgadzam się z tą jego karykaturą. On o tym wie, a my możemy prowadzić tę debatę i dyskusję
— odpowiedział minister sprawiedliwości David Lammy
Czy uważa pan, że prowokował celowo? Czy uważa pan, że zachowywał się rasistowsko? Czy uważa pan, że po prostu…
— brzmiało kolejne pytanie.
Przypomniałem mu, że rodzina apelowała o spokój. Nie chcą, aby wykorzystywano podziały w obliczu śmierci ich dziecka. A po drugie, przypomniałem mu również o przestrzeni internetowej i o tym, jak toksyczna może się ona stać.
Odbyliśmy więc solidną, pełną szacunku rozmowę. Pozostajemy współpracownikami i przyjaciółmi, jesteśmy w stanie to robić, a on ma po prostu silnie ugruntowane poglądy
— stwierdził David Lammy.
Nie trudno zrozumieć, że wicepremier Lammy poczuł się osobiście wezwany do tablicy w sprawie morderstwa Nowaka, ponieważ jest ministrem sprawiedliwości i Lordem Kanclerzem. Odpowiada za nadzór nad całym systemem sądownictwa, więziennictwa, polityką prawną oraz strategią Ministerstwa Sprawiedliwości.
Bo jest „Brytyjczykiem”
Mieszkańcy angielskiego Southampton, gdzie został zamordowany Henry Nowak, protestowali przed komisariatem policji, aby wyrazić swoje oburzenie. Gniew ludzi był skierowany przede wszystkim przeciwko policjantom, którzy bardziej troszczyli się o napastnika niż ofiarę. Słowa brytyjskiego wicepremiera i ministra sprawiedliwości Davida Lammy skomentował wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Wicepremier lewicowego rządu angielskiego i syn imigrantów z Gujany tłumaczy Brytyjczykom, że morderca i zarazem syn imigrantów z Indii, nie ma nic wspólnego z imigracją, bo jest „Brytyjczykiem”
— napisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
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koal/X/Laura Kuenssberg
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762190-bosak-punktuje-wicepremiera-uk-co-lammy-powiedzial-ws-nowaka
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