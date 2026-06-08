Czy sytuacje takie, jak w przypadku polsko-brytyjskiego studenta Henry’ego Nowaka i haniebnej postawy policji z Southampton, niebawem staną się codziennością także w Polsce? „Niestety, wydaje się, że do polskiej policji zaczyna docierać to zjawisko bardzo niebezpieczne, które ma miejsce na zachodzie, czyli takiej politycznej poprawności w formacjach mundurowych” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Opinią publiczną w Polsce wstrząsnęła śmierć Henry’ego Nowaka w Southampton, a zwłaszcza - zachowanie brytyjskiej policji, która uwierzyła oprawcy polsko-brytyjskiego studenta. Sikh Vickrum Digwa dźgnął Nowaka rytualnym nożem, a później powiedział policji, że został zaatakowany na tle rasowym. Choć 18-latek kilkakrotnie skarżył się, że nie może oddychać, mundurowi nie udzielili mu pomocy.
„Zjawisko bardzo niebezpieczne”
Czy podobne sytuacje niedługo staną się codziennością w Polsce? Lubelska policja atak migranta z Zimbabwe na Polaka w Lublinie zakwalifikowała jako „bójkę w barze”, mimo iż obrażenia, które odniósł pan Grzegorz były bardzo poważne.
O tej sprawie redaktor Marcin Wikło rozmawiał na antenie Telewizji wPolsce24 z europosłem PiS Mariuszem Kamińskim.
Niestety, wydaje się, że do polskiej policji zaczyna docierać to zjawisko bardzo niebezpieczne, które ma miejsce na zachodzie, czyli takiej politycznej poprawności w formacjach mundurowych. Z drastycznym przykładem ostatnio spotkaliśmy się w Anglii, gdzie student polskiego pochodzenia został zamordowany przez Hindusa rytualnym nożem. Policja, która pojawia się na miejscu słysząc tylko deklarację, że został on rasistowsko jakoby obrażony przez tego Polaka, natychmiast przyjmuje tę wersję i umierającego, ciężko rannego człowieka skuwa kajdankami i tak naprawdę przez swoją bierność doprowadza do tego, że on się wykrwawia i umiera
— powiedział były szef MSWiA.
Ale to jest właśnie też kwestia no pewnej polityki rządu, polityki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na tolerowanie, przyzwalanie na takie sytuacje, na pokazywanie, że „tutaj powinniście być może podchodzić ulgowo do pewnych sytuacji, bo możemy być oskarżeni, że jesteście formacją rasistowską”. No nie. Policja ma obowiązek działać niezależnie od tego, czy sprawca, czy ofiara jest takiej, a nie innej narodowości, czy ma taki, a nie inny kolor skóry. To nie może mieć dla policji żadnego znaczenia.
— dodał Kamiński.
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wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762174-polityczna-poprawnosc-w-polskiej-policji-kaminski-ostrzega
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