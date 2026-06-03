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TYLKO U NAS. Wstrząsająca relacja pana Grzegorza! To on w Lublinie padł ofiarą migranta z Afryki

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Zaatakowany pan Grzegorz / autor: Telewizja wPolsce24
Zaatakowany pan Grzegorz / autor: Telewizja wPolsce24

Pan Grzegorz skończył z rozciętą szyją, dwie godziny spędził w szpitalu na zszywaniu rany i prawdopodobnie ma uszkodzony kręgosłup — mimo to podejrzany cudzoziemiec został zwolniony, a jego czyn został zakwalifikowany jako „lekki uszczerbek na zdrowiu”. Jak atak migranta z Afryki na Polaka wyglądał z jego perspektywy? Mężczyzna opowiedział o tym Telewizji wPolsce24.

Pan Grzegorz w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Rafałem Jarząbkiem wskazał, że „nawiązała się sprzeczka, w wyniku której obaj wymienili się kilkoma zdaniami”.

Po czym po chwili ten człowiek po prostu odszedł, oddalił się do innego miejsca w tym pubie

— wskazał Polak.

„Poczułem mocne uderzenie”

Przyznał, że „obserwując, co robi, zauważył, że wraca z powrotem do niego, trzymając w ręku piwo w półlitrowej szklance”.

Podszedł do mnie i z agresją taką, jaką też wyrażał poprzednio, zapytał się, czy mam problem. Krótko odpowiadając, że on ma problem. Chciałem uniknąć dalszej interakcji, po czym lekko odwróciłem się od niego i poczułem mocne uderzenie w tył głowy, schyliłem się, łapiąc się za tył głowy

— relacjonował pan Grzegorz.

Kolejny cios od migranta

Jak wyjaśnił, gdy chciał się oddalić z tamtego miejsca, poczuł jeszcze jedno uderzenie.

Oddalając się od niego zobaczyłem, że te ręce wszystko mam mokre. Puściłem ręce, zobaczyłem kałuże krwi pod sobą. W tym czasie widziałem, że już tego człowieka tam na miejscu nie było

— podkreślił.

Byli tylko moi znajomi, którzy od razu zajęli się mną i i tą raną. W wyniku tego uderzenia została mi rozcięta głowa. W rozmowie z jednym z chirurgów na SOR-ze dowiedziałem się, że tak jak długo pracuje ten chirurg, czyli 20 lat, tak głębokiej rany, rozległej rany w głowie tej części głowy nie widział

— wyznał pan Grzegorz.

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Telewizja wPolsce24/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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