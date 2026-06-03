Mężczyzna z rozciętą szyją, godziny spędzone w szpitalu na zszywaniu rany i uszkodzony kręgosłup — mimo to podejrzany cudzoziemiec został zwolniony, a czyn zakwalifikowano jako „lekki uszczerbek na zdrowiu”. Interwencję poselską skierowaną m.in. do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie podjął poseł PiS Michał Moskal, o czym poinformował na antenie Telewizji wPolsce24. „Policja powinna wystąpić o deportację tego człowieka” - podkreślił.
Jak poinformował Paweł Buczkowski na łamach Wirtualnej Polski, okazuje się, że Afrykańczyk z Warszawy, który w Lublinie omal nie zabił świętującego urodziny 40-latka, atakując go i rozcinając mu szyję, już został zwolniony przez polską policję.
Ponadto nie będzie aresztowany, nie będzie deportowany, nie odpowie za usiłowanie zabójstwa ani za rozbój. Odpowie wyłącznie za lekkie uszkodzenie ciała po tym, jak ofiarę w szpitalu zszywali dwie godziny i ma uszkodzony kręgosłup.
Moskal interweniuje
Poseł PiS Michał Moskal skierował interwencję poselską do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie i kolejną - jak przekazał na platformie X - skieruje do MSWiA.
Wczoraj w nocy jeszcze interweniowałem w tej sprawie. Złożyłem pisma skierowane do policji dotyczące tego, w jaki sposób został zakwalifikowany ten czyn, bo on był czynem po prostu rozboju. Mówmy tutaj bardzo jasno, że mężczyzna uderzył kuflem w tył głowy Polaka, któremu zadał głęboką ranę szyi. On wylądował w szpitalu, spędził tam godziny, rana była zszywana. Mamy do czynienia z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a dochodzi do tego, że policja kwalifikuje czyn wstępnie jeszcze przed rozpoznaniem sprawy dokładnie jako lekki uszczerbek na zdrowiu i co najgorsze nie występuje o deportację tego człowieka
— podkreślił Michał Moskal.
To jest zupełnie niezrozumiałe. Mamy do czynienia z człowiekiem, który dokonuje takiego czynu. Pierwsze, co powinno się wydarzyć, to powinna być właśnie odpowiednia kwalifikacja czynu. Ale powiedzmy, że to może być w toku śledztwa. Chociaż o jakim śledztwie my mówimy? Kiedy dochodzi do czegoś, co jest nagrane na kamerze i widzimy, że doszło do napaści. Ale powiedzmy, że kwalifikacja czynu jeszcze może się zmienić i mam nadzieję, że się zmieni
— wskazał.
Deportacja cudzoziemca
Gość Telewizji wPolsce24 ocenił, że „to, co powinna zrobić policja, to wystąpić o deportację tego człowieka”.
Jeśli ktoś przyjeżdża z zagranicy i chce w Polsce dokonywać rozbojów, dokonywać przestępstw, jakiegokolwiek kalibru, już nie mówię nawet napadów, tak jak w tym wypadku, ale jakiegokolwiek kalibru, to powinien być przez polskie służby z Polski wyrzucany
— powiedział Michał Moskal.
Telewizja wPolsce24/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761758-brutalny-atak-migranta-z-afryki-w-lublinie-bedzie-deportacja
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