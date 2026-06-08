Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wywiadu dla Wirtualnej Polski został zapytany m.in. o to, czy jest chociaż jednak rzecz, którą Donald Tusk zrobił dobrze przez prawie 30 miesięcy swoich obecnych rządów. Po chwili zastanowienia prezes PiS podał konkretną odpowiedź, jednak całościowo ocenił Tuska w druzgocący sposób.
Co Tusk zrobił dobrze podczas obecnych swoich rządów?
Podwyżka płac dla nauczycieli. To rzeczywiście zrobił. Chociaż tak myślę, że gdybyśmy dalej rządzili, też byśmy to zrobili - nawet jeżeli nie było tego w programie
— zaznaczył Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Chodzi o jeden z nielicznych punktów ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej, który faktycznie został zrealizowany - konkretnie to co najmniej 30 proc. podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli, obowiązująca od początku 2024 roku
Poza tym Donald Tusk zrobił tyle złego, że nawet jeżeli palą się jakieś malutkie jasne świeczki na jego rzecz, to ogień piekielny, który go czeka, jest nieporównanie większy
— dodał lider PiS.
Anegdota o Tusku
Jarosław Kaczyński przedstawił początki swojej relacji z Donaldem Tuskiem. Przy tej okazji podzielił się zabawną anegdotą.
Moja relacja z nim nie jest osobista. Znam go chyba od 1989 r. - wcześniej ze słyszenia, bo mój brat znał go chyba od 1981 r., a później mieszkali blisko siebie. Od Leszka słyszałem, że to grupa ludzi może i sympatycznych, nawet rozgarniętych, ale - jak wtedy mówił - potwornie kłamią. Nie można im wierzyć, nie można się z nimi umówić
— mówił Jarosław Kaczyński.
Czytaj także
tkwl/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762159-jaroslaw-kaczynski-zdradza-co-dobrze-zrobil-donald-tusk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.