Konie, psy, a nawet sokół! Ta nietypowa sceneria pojawiła się za prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w czasie jego przemówienia na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się we wsi Święte Nowaki.
We wsi Święte Nowaki, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało swoją konwencję programową, przemówienie prezesa Kaczyńskiego odbyło się w otoczeniu, które przypominało wystawę zwierząt.
Na polanie, tuż obok sceny, znajdowały się konie, psy, a nawet sokół, który przyciągał uwagę uczestników. Taka oprawa nadała całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru, co wyraźnie odróżniało je od typowych miejskich konwencji partyjnych.
„PiS przeciw prywatyzacji lasów”
Jak wskazał Jarosław Kaczyński w czasie swojego przemówienia, „Prawo i Sprawiedliwość było i jest przeciw prywatyzacji lasów państwowych”.
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Wysiłek ws. ochrony środowiska
Podkreśliał, że „trzeba kontynuować wysiłek w temacie ochrony środowiska”.
To nie powinno prowadzić do przedsięwzięć, które duszą gospodarkę, gospodarstwa domowe i całą Europę
— dodawał prezes PiS.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762036-konie-psy-i-sokol-niezwykla-sceneria-na-konwencji-pis
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