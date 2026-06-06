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Konie, psy i sokół! Niezwykła sceneria na konwencji PiS w Świętych Nowakach

  • Polityka
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Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: YT/PiS
Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: YT/PiS

Konie, psy, a nawet sokół! Ta nietypowa sceneria pojawiła się za prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w czasie jego przemówienia na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się we wsi Święte Nowaki.

We wsi Święte Nowaki, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało swoją konwencję programową, przemówienie prezesa Kaczyńskiego odbyło się w otoczeniu, które przypominało wystawę zwierząt.

Na polanie, tuż obok sceny, znajdowały się konie, psy, a nawet sokół, który przyciągał uwagę uczestników. Taka oprawa nadała całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru, co wyraźnie odróżniało je od typowych miejskich konwencji partyjnych.

„PiS przeciw prywatyzacji lasów”

Jak wskazał Jarosław Kaczyński w czasie swojego przemówienia, „Prawo i Sprawiedliwość było i jest przeciw prywatyzacji lasów państwowych”.

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Wysiłek ws. ochrony środowiska

Podkreśliał, że „trzeba kontynuować wysiłek w temacie ochrony środowiska”.

To nie powinno prowadzić do przedsięwzięć, które duszą gospodarkę, gospodarstwa domowe i całą Europę

— dodawał prezes PiS.

X/tt

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