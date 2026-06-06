„To jest coś, co nas chroni” – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, zwracając uwagę na potrzebę ochrony Lasów Państwowych przed prywatyzacją.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości przemawiał we wsi Święte Nowaki w gminie Maków podczas konwencji PiS „Alternatywa 2.0”, poświęconej środowisku, klimatowi i polityce energetycznej. Lider PiS zwracał uwagę na znaczenie Lasów Państwowych i ostrzegał przed próbą prywatyzacji ten instytucji.
Mamy taki wielki zasób. Zasób, który ma charakter gospodarczy. (…) To jest zasób naprawdę potężny. Dla tych, którzy chcieliby traktować lasy inaczej niż my, jest to też zasób gwarancji kredytowych, dzięki któremu można by było uzyskać bardzo duże pieniądze z banków, a potem stracić lasy, nie spłacając tych kredytów
— mówił.
Lasy częścią wolności
Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, że lasy to część polskiej wolności.
To też zasób naszej wolności. Większość z państwa to wie, że w przeciętnym kraju zachodniej można sobie od tak chodzić po lasach. Tam zdecydowana większość albo wszystkie lasy są prywatne i możliwość zwykłego obywatela, by sobie po nich chodzić jest dalece ograniczona. Ta możliwość pójścia do lasu to część naszej wolności. (…) Może niektórzy z państwa sądzą, że ja sobie za daleko sięgam, mówiąc że to jest część wolności. Tak, to jest część naszej wolności, bardzo cenionej przez ludzi. To także pewien zasób kulturowy, który zawsze jest poprzez ludzi, bo nie ma innych zasobów niż te, które są w ludzkich głowach. Chodzi tu przede wszystkim o leśników, ale nie tylko, także o ludzi, którzy mieszkają na terenach leśnych
— stwierdził.
Formacja, której jest szefem, jest radykalnie (…) przeciwko prywatyzacji Lasów Państwowych (…) To jest coś, co nas chroni
— dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.
YT/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762032-ko-sprzeda-lasy-panstwowe-prezes-pis-to-czesc-naszej-wolnosci
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