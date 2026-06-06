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Policja przegoniła muzułmanów. Miller zachwycony

  • Polityka
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Uśmiechnięty Leszek Miller / autor: Fratria
Uśmiechnięty Leszek Miller / autor: Fratria

Bardzo dobrze. Modlić się do meczetów” - napisał Leszek Miller na portalu X, odnosząc się do nagrania, które ukazuje, jak policja w Sydney rozgania modlących się na chodniku muzułmanów.

Leszek Miller stał się zupełnie innym człowiekiem po przejściu na emeryturę. Były komunista i premier, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, przez lata utożsamiany był z głęboką lewicą (przewodził Sojuszowi Lewicy Demokratycznej).

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Dziś co rusz szokuje opinię publiczną swoimi poglądami, które najwidoczniej przez tyle lat skrzętnie ukrywał. Ludzie, którzy niegdyś stali z Millerem po jednej stronie barykady, dziś wyzywają go od „prawicowców”, niektórzy idą krok dalej i zapisują emerytowanego polityka do PiS lub Konfederacji! Miller sam tłumaczy, że będąc na politycznej emeryturze, nie musi się gryźć w język.

Modlić się do meczetów”

Były premier postanowił odnieść się do nagrania z Australii. Policja w Sydney usuwa modlących się muzułmanów z chodnika.

Bardzo dobrze. Modlić się do meczetów

— napisał Miller na portalu X.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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