Policja przegoniła muzułmanów. Miller zachwycony

„Bardzo dobrze. Modlić się do meczetów” - napisał Leszek Miller na portalu X, odnosząc się do nagrania, które ukazuje, jak policja w Sydney rozgania modlących się na chodniku muzułmanów.
Leszek Miller stał się zupełnie innym człowiekiem po przejściu na emeryturę. Były komunista i premier, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, przez lata utożsamiany był z głęboką lewicą (przewodził Sojuszowi Lewicy Demokratycznej).
Dziś co rusz szokuje opinię publiczną swoimi poglądami, które najwidoczniej przez tyle lat skrzętnie ukrywał. Ludzie, którzy niegdyś stali z Millerem po jednej stronie barykady, dziś wyzywają go od „prawicowców”, niektórzy idą krok dalej i zapisują emerytowanego polityka do PiS lub Konfederacji! Miller sam tłumaczy, że będąc na politycznej emeryturze, nie musi się gryźć w język.
„Modlić się do meczetów”
Były premier postanowił odnieść się do nagrania z Australii. Policja w Sydney usuwa modlących się muzułmanów z chodnika.
Bardzo dobrze. Modlić się do meczetów
— napisał Miller na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762059-policja-przegonila-muzulmanow-miller-zachwycony
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