Skandal w Kaliszu! Obcokrajowcy szukali kochanek, podeszli do... dzieci

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

W centrum Kalisza w jednej z lodziarni przy ul. Złotej miało dojść do skandalicznej sytuacji. Dzieci miały zgłosić się po pomoc po tym, gdy dostrzegły, że są obserwowane przez kilku mężczyzn - obcokrajowców.

Sprawę przybliżył portal Fakty Kaliskie.

Dzieci powiedziały nam, że kilku mężczyzn miało je śledzić. Zauważyłyśmy, że część z nich rzeczywiście znajdowała się w pobliżu. Jeden z mężczyzn miał nawet przez pewien czas obserwować dzieci i czekać w okolicy, gdy odbierały lody

— zrelacjonowała czytelniczka serwisowi.

„Szukamy kochanek za pieniądze”

Kobiety z lodziarni zdecydowały się porozmawiać z dziećmi, by ustalić, czy doszło do jakiegokolwiek kontaktu z obcymi. Dzieci przyznały, że mężczyźni mieli rzucać w ich stronę nieodpowiednie komentarze, w tym sugestię, że „poszukują kochanek za pieniądze”. Jak wskazał portal, ostatecznie mężczyzna, który miał przebywać w pobliżu lodziarni, oddalił się, a dzieci bezpiecznie opuściły okolicę.

Publikujemy relację czytelniczki ku przestrodze i przypominamy, aby w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących zachowań wobec dzieci niezwłocznie kontaktować się ze służbami

— dodano w serwisie.

Czytaj także

Fakty Kaliskie/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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