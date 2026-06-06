W centrum Kalisza w jednej z lodziarni przy ul. Złotej miało dojść do skandalicznej sytuacji. Dzieci miały zgłosić się po pomoc po tym, gdy dostrzegły, że są obserwowane przez kilku mężczyzn - obcokrajowców.
Sprawę przybliżył portal Fakty Kaliskie.
Dzieci powiedziały nam, że kilku mężczyzn miało je śledzić. Zauważyłyśmy, że część z nich rzeczywiście znajdowała się w pobliżu. Jeden z mężczyzn miał nawet przez pewien czas obserwować dzieci i czekać w okolicy, gdy odbierały lody
— zrelacjonowała czytelniczka serwisowi.
„Szukamy kochanek za pieniądze”
Kobiety z lodziarni zdecydowały się porozmawiać z dziećmi, by ustalić, czy doszło do jakiegokolwiek kontaktu z obcymi. Dzieci przyznały, że mężczyźni mieli rzucać w ich stronę nieodpowiednie komentarze, w tym sugestię, że „poszukują kochanek za pieniądze”. Jak wskazał portal, ostatecznie mężczyzna, który miał przebywać w pobliżu lodziarni, oddalił się, a dzieci bezpiecznie opuściły okolicę.
Publikujemy relację czytelniczki ku przestrodze i przypominamy, aby w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących zachowań wobec dzieci niezwłocznie kontaktować się ze służbami
— dodano w serwisie.
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Fakty Kaliskie/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762051-skandal-obcokrajowcy-szukali-kochanek-podeszli-do-dzieci
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